Минэкологии Красноярского края потребовало от железнодорожного завода отключить котельную

Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края подало иск в арбитражный суд к АО «Красноярский электровагоноремонтный завод» (КрЭВРЗ). Ведомство потребовало запретить предприятию использование котельной, наносящей ущерб окружающей среде.

Как сообщает пресс-служба краевого арбитражного суда, котельная АО «КрЭВРЗ», согласно утверждённой схеме теплоснабжения Красноярска, должна быть ликвидирована до 2033 года, при этом её нагрузка будет переключена на ТЭЦ-2. Первый этап переключения был запланирован на 2021 год, а в 2022 году предполагалось полное замещение теплосетей.

«По мнению заявителя, общество допускает в деятельности по эксплуатации котельной грубые нарушения природоохранного законодательства, сознательно не предпринимает мер по переключению котельной к централизованным сетям ТЭЦ-2 АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», срывая сроки переключения, установленные схемой теплоснабжения Красноярска», — говорится в сообщении суда, где также пояснили, что действия предприятия препятствуют кардинальному снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

В арбитраже отмечают, что основным источником загрязнения воздуха является энергосиловой цех котельной, который работает круглосуточно. На его долю, по данным суда, приходится более 93% выбросов предприятия.

Красноярский электровагоноремонтный завод (генеральный директор – Никита Волков) создан в 2007 году на базе имущества Красноярского ЭВРЗ — филиала ОАО «РЖД». Одно из направлений деятельности предприятия – теплоснабжение прилегающего жилого района Красноярска. По данным, указанным на сайте компании, на эти цели расходуется 53% от общего объёма произведённой тепловой энергии.

Напомним, в феврале замгенпрокурора РФ потребовал возбудить уголовное дело из-за выбросов от «Красноярского завода синтетического каучука». Также в начале года Красноярский край в очередной раз отметился в рейтинге наиболее загрязнённых территорий.