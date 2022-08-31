Сибирь попала на четвёртое место по уровню коррупционных преступлений в России

Генеральная прокуратура России опубликовала рейтинг федеральных округов, где заведено больше всего уголовных дел о коррупции в период с января по июнь. Сразу за тройкой лидеров следует Сибирь.

По данным «Портала правовой статистики» Генпрокуратуры РФ, на Сибирь за указанный период пришлось чуть более 10% коррупционных правонарушений.

Лидировали в этом списке Приволжье с показателем 24,2% и центральная Россия, где доля коррупционных преступлений составила 21,5%, а также Юг (14,6%). За ними следует Сибирь, где заведено 10,5% дел о взятках.

Далее статистика распределились следующим образом: Северный Кавказ (8,8%), Урал (тоже 8,8%), Северо-Запад (6,4%) и Дальний Восток (5,3%).

Стоит отметить, что наиболее коррумпированным сибирским регионом оказалась Иркутская область (79 правонарушений). В лидеры также попали Алтайский край (56), Новосибирская область (44) и Красноярский край (40).

Напомним, в конце 2021 года в прокуратуре Новосибирской области назвали рекордсмена по размеру взяток, им оказался экс-замминистра ЖКХ и энергетики региона Владимир Нормайкин. Сумма полученного им незаконного вознаграждения составила 2 млн 5 тыс. руб.