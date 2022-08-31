Почему тянет с подачей документов «основной кандидат», как называют согласованного с властями Красноярского края претендента на пост градоначальника? Как «кастинг» на должность главы краевого центра влияет на сценарий будущей губернаторской кампании, а также о других нюансах региональной политической жизни, которые обнажают непрямые выборы мэра Красноярска, в интервью «Континенту Сибирь» рассуждает политтехнолог и участник состязания за кресло руководителя города АЛЕКСЕЙ АКСЮТЕНКО.

Алексей Аксютенко — известный в Красноярске политтехнолог, экс-чиновник местной мэрии, бывший вице-мэр Ярославля, управляющий партнёр консалтинговой группы «Легион», эксперт ассоциации политтехнологов московского «Центра прикладных исследований и программ». Активно комментирует политические события в Красноярском крае и часто критикует действия местных властей. Алексей Аксютенко работал в красноярской администрации с 1999 по 2018 годы. Был заместителем главы управления архитектуры Красноярска, курировал вопросы установки наружной рекламы. Четыре месяца был вице-мэром Ярославля, покинув должность при смене главы этого города.

— Обычно конкурс по отбору мэра закрыт от взгляда обывателей. Соискатели готовят программу только для комиссии. Найти, например, проект развития города, который в 2017 году представлял победивший тогда Сергей Ерёмин — непростая задача. Вы похоже скрывать программу не собираетесь, в её формировании участвуют пользователи соцсетей, депутаты, предложения в своих каналах публикуют политологи. В общем, набираете актуальный материал. Но разве проблема хорошего действующего мэра, команды, которая управляет городом, в том, что они не смогли составить хорошую стратегию, которая охватывает весь масштаб проблем? Новосибирцы с любопытством следят за происходящим сейчас в Красноярске. У коммуниста Анатолия Локтя, который в 2014 году победил согласованного властью кандидата, кажется, была прекрасная программа. Что это дало Новосибирску, до сих пор предмет дискуссий.

— Я собираю программу, прежде всего, чтобы показать пример другим кандидатам. Считаю необходимым и честным с их стороны сказать, чем они планируют заниматься на посту главы Красноярска в ближайшие пять лет. В этом заключается открытость власти. У нас пока этого нет. На текущий момент (интервью состоялось 29 августа — «Континент Сибирь») основного кандидата не видно. Из тех, кто заявился, естественно, никто не претендует на роль будущего градоначальника.

Критики моей деятельности (подозреваю, некоторые из них выполняют техническое задание в интересах краевой администрации) пишут, что в самом начале выдвигаются только глупые люди, а профессионалы ждут. Хочется напомнить: не стоит путать стратегию традиционной избирательной кампании и конкурс. Задача — подать определённый набор бумаг. Если отдельные игроки боятся моего участия, у юридической службы есть время, чтобы найти какие-то нестыковки в моих документах. Это делает конкурс интереснее, борьбу, пусть даже на этапе подачи заявок, острее. Как мне кажется, эти нюансы придают соревновательность, столь необходимую, когда речь идёт о должности мэра города-миллионника.

— В своём телеграм-канале вы высказались об «управленческой импотенции» власти, которая хочет, но не может сделать то, чего добивалась. Вы имели в виду заминку со сносом здания в Красноярске, к которому призывала группа депутатов, критикующая градостроительную политику экс-мэра Ерёмина. «На руках есть решение суда, есть позиция властей города и края…», пишете вы. А вам, не называя вашего имени, в достаточно жёсткой форме ответил глава этой парламентской группы Илья Зайцев. Вы сами заметили: для прямых выборов подобная полемика между кандидатами и представителями власти нормальна. Но вы участвуете в конкурсе.

— Илья Зайцев использует технологию — не называть фамилию оппонента, человека, который с властью не согласен. В некоторых обстоятельствах это оправданный подход. Но я не веду никакого расследования, мои квадрокоптеры не летают над таунхаусами. Почему они не могут назвать мою фамилию? Видимо, страшно.

— Вы тоже говорите «основной кандидат», фамилию «Логинов» прямо не называете.

— Есть нюанс. У меня ощущение, что исполняющий обязанности мэра Владислав Логинов может и не стать кандидатом. Есть ещё депутат Заксобрания Дмитрий Дмитриев. Вполне возможно, краевая власть ищет альтернативный вариант.

— Ваше участие повлияло на сценарий конкурса?

— Не исключаю, что моё участие поменяет расклад. На ход процедуры оно повлияло. Что касается решения краевой власти по основному кандидату — скоро узнаем. Осталось ждать до конца этой недели, когда приём заявок закроется.

— Даже женщина есть среди кандидатов.

— Это привлекает внимание, но работа не видна. Я даже хотел в своём телеграм-канале предложить помощь с написанием программы. Если бы женщина-кандидат сказала, почему она участвует в конкурсе, было бы интересно. Закрытость усиливает ощущение спектакля. Определённую публичность проявляет Александр Шестаков. Один из телеканалов предложил мне записать на видео мои тезисы и прислать их, а к Шестакову журналистам было интересно приехать лично. Он — член общественной палаты Красноярска, в которую людей выдвигают депутаты и глава города. Понятно, что он ближе власти, чем я. У меня в комментариях часто появляется помощница технолога, потенциального кандидата в мэры Александра Шадрина. О нём знаю только то, что он вступил в рукопашный бой с журналистом. Мне обещали устроить с ним публичные дебаты. Было бы здорово, если бы получилось. Уже общался в эфире с депутатом Александром Глисковым. Интересно.

— Александр Глисков сказал то, что мог бы сказать кандидат ЛДПР, если бы партия выдвинула своего претендента на конкурс по отбору мэра Красноярска?

— В краевом ЛДПР сложная ситуация, идёт борьба за лидерство. В отборочную комиссию вошёл координатор красноярского отделения ЛДПР, городской депутат Семён Сендерский. От КПРФ — депутат Азаренко, к которому лично у меня нет претензий, чего не скажешь о правоохранительных органах. Я готов к публичной дискуссии с любым чиновником, депутатом. Поговорил бы и с Ильёй Зайцевым. Укусы, уколы в сети, боты, анонимные телеграм-каналы, которые пытаются меня чем-то поддеть, выглядят беззубо.

— Тот факт, что вы не ждёте, что вам программу придётся исполнять, развязывает вам руки? Мэру Новосибирска постоянно напоминают о тезисах, с которыми он заступил на пост в 2014 году.

— Я уже показал себя, работая чиновником. Мы с моей командой достаточно решительно очистили Красноярск от рекламного мусора. Нам противостояло мощное лобби в лице бизнеса и депутатов Госдумы, но мы привели город в порядок. Мне мои оппоненты предъявляют сейчас административное преследование со стороны антимонопольной службы, обвиняют, что я действовал в интересах депутата Госдумы, члена партии «Единая Россия» Виктора Зубарева. А парламентарию никто из журналистов, общественников, активистов, которые обращаются ко мне с подобными замечаниями, вопросов не задаёт. Странная коллизия.

— В то время Зубарев ещё не был депутатом ГД.

— Заместителем председателя краевого правительства он был. Мне сейчас предъявляют, что я вынужден был уйти из мэрии. Причин было много. Главная из них — смена управленческой команды. Я работал при Акбулатове. А с Сергеем Ерёминым не планировал. После того, как я написал заявление, на моё место взяли племянника Виктора Зубарева. Претензий к нему не было, никому было не интересно, что он делал. Он сам уволился в течение года.

— Вам припоминают, что и вице-мэром Ярославля вы проработали всего четыре месяца.

— Политтехнолог работает столько, сколько длится кампания. Заказчику было нужно, чтобы я состоял в штате городской администрации, пока курировал выборы в областную думу. Голосование прошло, я уволился и уехал.

— Вы поездили по стране, видели разные проблемы.

— Например, в прошлом году курировал одно из направлений к выборам в Госдуму. Проехал все крупные города Дальнего Востока, даже дальше — от Иркутска.

— Насколько проблемы, которые вы ставите в своей программе на пост мэра Красноярска, уникальны. Или они универсальны для многих регионов и муниципалитетов?

— Есть более универсальные вопросы. Например, административная реформа. Я опираюсь на опыт других территорий. Красноярск быстро разрастается, социальная инфраструктура не успевает за увеличением количества проживающих. Хочу обратить внимание на опыт других территорий, когда говорю об отказе от районных администраций в пользу небольших территориальных управлений в шаговой доступности.

— В Новосибирске появился Центральный округ вместо трёх районов. Но решение спорное, есть яростные противники.

— В Новосибирске произошло укрупнение, это не сделало власть доступной. А я выступаю за то, чтобы вместо районной администрации появилось пять или семь территориальных управлений, до которых люди дойдут за 15 минут. Им не придётся куда-то ехать, а потом ещё сидеть в очередях.

— Это раздувает аппарат, повышает бюджетную нагрузку?

— Сейчас районные администрация сидят в огромных зданиях. У глав есть служебные машины, несколько заместителей. Территориальное управление — это небольшой штат, а главное — доступность власти. В маленьких городах это работает. Например, система мини-мэрий в Великом Новгороде. У Красноярска, конечно, масштаб другой, это миллионник. Но ведь и Москва тоже неплохо решает вопросы с помощью управ в районах.

— Власть наверняка хотела бы принимать популярные решения, жители были более довольны. Какова судьба вашей программы?

— Если согласованный кандидат, став градоначальником, возьмёт на вооружение какие-то из моих идей, я не против. Но не думаю, что возьмёт. Когда я говорил об «управленческой импотенции», имел в виду в том числе нежелание брать ответственность за результат. Административная реформа — это сложно, людей, готовых за неё взяться, немного. В том и проблема: отвечать никто не хочет. Нам уже обещали газификацию Красноярского края к 2023 году, обещали метро. И сейчас снова показывают картинки, говорят «скоро».

— Пока основной кандидат на пост мэра не подал документы, вице-губернатор и бывший градоначальник Сергей Ерёмин приглашает людей на день города. В сети появился ролик, где глава одного из районов поёт, а экс-мэр встречается с жителями. Остро звучат строчки песни «раскрасим фасады домов в весёленький серый цвет», «сломаем вертикали». Может быть, Ерёмин снова на пост мэра претендовать будет?

— Это старый ролик к дню рождения тогда ещё мэра Сергея Ерёмина. Меня смущает другой контент, который разошёлся по соцсетям. Фотография, где Ерёмин в окружении глав районов, фотография исполняющего обязанности мэра Красноярска Владислава Логинова в окружении почётных жителей города. Зачем так показывать ио главы Красноярска? Он не выглядит как руководитель. Вопрос к тем, кто формирует информационную повестку: зачем из Логинова делают неубедительного победителя? Мы возвращаемся к предположению, что может быть, появится другой кандидат.

— Выборы мэра Красноярска, с вашей точки зрения, влияют на развитие сценариев приближающихся губернаторских выборов?

— Думаю, да. Может быть, какой-то из башен Кремля и выгодно, чтобы в регионах все шло тихо, а другой башне — нет. Я не согласен с коллегой, политологом Андреем Шалимовым, который говорит в интервью вашему изданию, что федеральный центр предпочитает тишину. Так будет только там, где Кремлю это действительно нужно. Если бы наверху была консолидированная позиция, думаю, меня бы уже пригласили в федеральные, либо краевые кабинеты и попросили лишний раз не сотрясать воздух. В Москве тоже знают о моём существовании и о том, что я участвую в конкурсе. Никто никаких сигналов мне не посылал. Это вселяет надежду, что в столице нет однозначной позиции, о которой говорит Андрей Шалимов. Допускаю, что сейчас закладываются кирпичики в фундамент избирательной кампании 2023 года в Красноярском крае. Я пока вижу больше плюсов от моего участия в конкурсе на пост мэра Красноярска, чем минусов.

— Для развития вашей карьеры?

— Моей карьеры это не коснётся. Плюсы прежде всего для публичности и открытости процедуры. Развитию города и региона это всегда на пользу.