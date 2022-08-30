Условный срок получили двое жителей Новосибирска за взятку экс-министру Республики Алтай

В Республике Алтай вынесли приговор по делу о взяточничестве в отношении двух жителей Новосибирска. Фигуранты дела передали 13 млн рублей экс-министру здравоохранения Республики Алтай и его помощнику за заключение госконтрактов.

Суд в Республике Алтай вынес приговор двум новосибирцам по делу о взяточничестве. Их признали виновными в совершении преступлений по п. «в» ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Отмечается, что фигурантами дела выступили проживающий на территории Новосибирской области гражданин Республики Казахстан и жительница Новосибирска, осуществлявшие фактическое руководство двумя коммерческими организациями.

Судом и следствием установлено, что в период с ноября 2020 года по январь 2021 года новосибирцы передали в Горно-Алтайске министру здравоохранения Республики Алтай и его помощнику взятку в размере 13 млн рублей. Деньги были переданы чиновникам тремя траншами. На тот момент главой министерства являлся Сергей Коваленко. Он был освобожден от должности в марте 2021 года.

«Взятки предназначались в качестве вознаграждения за заключение с подконтрольными взяткодателям юридическими лицами государственных контрактов на поставку медицинских товаров и изделий для борьбы с коронавирусом, а также за предоставление преимуществ и общее покровительство», — сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Алтай.

Суд назначил наказание мужчине в виде 4,6 лет лишения свободы, женщине — 4 года лишения свободы, обоим — условно с испытательным сроком 5 лет. Кроме срока, осужденных лишили права на 3 года заниматься предпринимательской деятельностью в сфере оборота медицинских товаров и изделий и назначили штрафы. Жительнице Новосибирска предстоит выплатить штраф в размере 13 млн рублей, ее подельнику — 9 млн рублей.

Отметим, уголовные дела в отношении бывшего министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова были возбуждены весной прошлого года. Их обвинили по ч. 5 ст. 290 (получение взятки, совершенное организованной группой, в крупном размере), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). В настоящий момент материалы дела находятся в Горно-Алтайском городском суде.