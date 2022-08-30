Свыше 3,2 млрд рублей направят на реконструкцию кемеровского аэропорта

В Кузбассе объявили конкурс на выполнение работ по реконструкции аэродромного комплекса аэропорта в Кемерове. Работы выполнят за счет федерального бюджета.

Информация о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по реконструкции аэродромного комплекса аэропорта в Кемерове размещена на сайте госзакупок 29 августа, заказчиком выступает ФКУ «Ространсмодернизация».

Согласно документам, работы по реконструкции аэропорта продлятся с 26 сентября 2022 года по 30 июня 2024 года. В графике оплаты выполненных работ перечислены подготовка территории строительства, основные объекты строительства, энергетического, транспортного хозяйств, благоустройство и озеленение территории. В основные объекты строительства в рамках сметы входят искусственная взлетно-посадочная полоса (ИВПП), рулежная дорожка, светосигнальное оборудование и другое.

«Применение зарубежных машин, механизмов, оборудования, материалов, конструкций и технологий при отсутствии отечественных аналогов согласовать с заказчиком, представить рекомендации по применению строительных материалов, конструкций и изделий», — указано в документах.

Начальная цена контракта составляет более 3,2 млрд рублей, источником финансирования выступает федеральный бюджет. Подвести итоги определения подрядчика планируется 19 сентября.

Отметим, в мае текущего года стало известно о том, что на реконструкцию аэродромной инфраструктуры аэропорта Кемерова потребует 11 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное правительство. При этом 3,5 млрд рублей потребуется лишь на первый этап работ.

В конце июля в администрации правительства Кузбасса объявили о том, что проект реконструкции международного аэропорта имени Алексея Леонова в Кемерове получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Отмечалось, что реконструкция взлетно-посадочной полосы кемеровского аэропорта входит в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года.

В пояснительной записке к проектной документации указано, что проект реконструкции аэродромного комплекса аэропорта города Кемерово предусматривается реализовывать в восемь этапов. Имеются этапы, решения по которым разработаны в рамках перспективного развития аэродрома.