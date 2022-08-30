«Это знаковый объект для города»: мэр Новосибирска оценил работы по установке стелы «Новосибирск – Город трудовой доблести»

В центре транспортного кольца на площади Калинина в Новосибирске рабочие приступили к основным работам по монтажу металлической конструкции, которая станет основанием для стелы «Новосибирск – Город трудовой доблести». Сейчас на строительной площадке ведутся работы по вертикальной планировке, демонтажу наружного бордюрного камня, укрупненной сборке металлоконструкций стелы. Работы завершат к ноябрю текущего года. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время выездного совещания 29 августа оценил на месте проделанную работу.

На площади Калинина полным ходом идут работы по установке стелы «Город трудовой доблести». Как ранее писал «Континент Сибирь», она будет установлена в центре автомобильного кольца на возвышении высотой в три с половиной метра. На ее внешней стороне разместят экраны площадью 80 квадратных метров, где будут показывать исторические кадры и транслировать тематические материалы, посвящённые трудовым подвигам новосибирцев в годы войны. Место установки объекта выбрали сами новосибирцы путем голосования. На сегодня рабочие приступили к основному этапу — на строительной площадке идут работы по вертикальной планировке, завершена прокладка ливневой канализации.

Как подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть, стела — знаковый объект для города, а ее установка — одна из наших важнейших задач этого года. «Её открытие назначено на 3 ноября, все работы ориентированы на эту дату. На сегодня отставания нет: сейчас рабочие занимаются сборкой основания конструкции, на которую установят экраны. Они будут показывать исторические кадры, связанные с нашим городом, нашими предприятиями, чтобы напомнить горожанам, оживить в памяти, за что Новосибирск получил звание «Город трудовой доблести». Также завершается изготовление самого шпиля, высота которого будет 26 метров. Вся конструкция будет состоять из трех частей, которые сначала соберут на заводе, затем разберут и привезут сюда, где будет окончательная сборка, а затем установка. Финальная сборка несущей конструкции и шпиля должна быть выполнена до 10 сентября, — уточнил градоначальник. — Параллельно приступаем к работам по благоустройству, сегодня утвердили тротуарную плитку. Здесь будет использоваться такая же плитка, как на Монументе Славы — она выглядит красиво, практична и за годы эксплуатации показала свою устойчивость к осадкам и к механизированной уборке».

Анатолий Локоть также высказал беспокойство из-за навесных конструкций. «Риски есть и заключаются в том, что у нас здесь привлечено несколько субподрядчиков, с которыми работаем. Если основание и шпиль производит наш местный завод, то навесные конструкции должны прийти из Москвы, и здесь важно, чтобы московские структуры в этом плане не подвели. Есть надежда на шефство и контроль со стороны Военно-исторического общества, которое в целом курирует в РФ этот проект установки стелы. Они проконтролируют, как и мы, в свою очередь, этот момент», — добавил он.

Для закладки фундамента будущей стелы из центра кольца на площади Калинина вывезли 2,4 тыс. куб. земли. Монолитный железобетонный фундамент занял всего 43 кв. метра, пространство объемом 524 куб. заполнили утеплителем из пенополистирола.

Директор МП «МетроМиР» Александр Мысик рассказал, для чего было принято такое решение: «Мы строим стелу практически над сводом станции метро «Заельцовская». Поскольку стела — довольно тяжелая конструкция и с точки зрения обеспечения надежности и безопасности, наши проектировщики рассчитали, что часть грунта нужно заменить плитами утеплителя, которые имеют намного меньший вес. Это позволит разгрузить свод станции, уравнять нагрузку до монтажа стелы и после него».

Такие нестандартные решения, по его словам, связаны с конструктивом самой стелы – она будет одной из самых высоких: 26 метров — основной шпиль, 4,5 метров — нижняя часть и 2,5 метра – насыпной курган снизу. От уровня проезжей части высота стелы будет 35 метров, а общий вес — около 40 тонн.

При этом Александр Мысик уточнил, что подхода для пешеходов к стеле не предусмотрено. Возможность подойти будет только во время проведения мероприятий, когда движение на площади Калинина будет перекрываться, в обычном режиме она будет находиться в кольце.

В дальнейшем, помимо установки самой стелы, предстоит провести реконструкцию трамвайного кольца, благоустройство курганной части, оборудование смотровой площадки, заменить все опоры освещения и контактной сети по периметру стелы. Весь комплекс работ планируется завершить в этом году. При этом добавим, что установка стелы относится к работам по реконструкции площади Калинина. Их основную часть планируется начать в 2023 году.

Напомним, что статус «Город трудовой доблести» присваивается тем городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. Звание также было присвоено таким городам Сибири, как, в частности, Омску, Томску и Иркутску.