Развитие российских регионов в научно-технической сфере будет оценивать новый рейтинг

Федеральные власти формируют новый национальный рейтинг научно-технологического развития российских регионов. ТОП субъектов РФ будет основан на 54 критериях и учтёт такие показатели, как инвестиции в инновации, а также активность глав территорий в вопросах развития НТР.

О создании нового рейтинга сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании комиссии по научно-технологическому развитию, говорится на сайте правительства России 30 августа.

Соответствующее поручение президент Владимир Путин дал по итогам совместного заседания Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию в начале года.

Методику рейтинга, над которой работает Минобрнауки вместе с комиссией Госсовета по направлению «наука», Минэкономразвития, Росстатом, Роспатентом и рядом других ведомств, должны представить к середине октября. Список регионов, составленный на основе этой методики, будет обновляться ежегодно.

По словам Дмитрия Чернышенко, цель рейтинга – совершенствование системы управления исследованиями и разработками, а также повышение инвестиционной привлекательности научной отрасли на региональном уровне.

«Это должно способствовать не только ускоренному и сбалансированному развитию субъектов, но и достижению технологического суверенитета страны, о котором неоднократно говорил президент. Рейтинг – инструмент поддержки субъектов, их стимулирования с учётом традиций и особенностей различных территорий», — пояснил вице-премьер.

Регионы будут оценивать по 54 показателям, которые разделены на семь блоков: «Человеческие ресурсы», «Финансирование исследований и разработок», «Материально-техническая база науки», «Инструменты научно-технической и инновационной политики», «Востребованность результатов научных исследований в экономике субъекта», «Результативность научно-технологической деятельности», а также «Инновационная активность».

Лучшие регионы будут определять на основании суммирования мест по каждому показателю из всех блоков. Также будут оценивать уровень потенциала и результативности субъектов, он будет характеризоваться как высокий, средний или низкий.

При оценке будут учитываться такие показатели, как объём инвестиций, направленных на инновации, количество поддержанных стартапов и используемых технологий, наличие утверждённой региональной программы НТР и научно-образовательного комплекса, а также кампуса мирового уровня и так далее.

Также отдельно будут оценивать участие региона в мероприятиях объявленного президентом Десятилетия науки и технологий.

Как подчеркнул Дмитрий Чернышенко, важным фактором при оценке регионов станет активность глав субъектов и их команд в решении вопросов научно-технологического развития.

В составлении рейтинга будет использоваться информация от Минпромторга, Минобрнауки, субъектов страны, Федерального казначейства, Росстата, Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) и данные институтов развития – операторов мер поддержки.

Напомним, ранее эксперты в разговоре с «Континентом Сибирь» порассуждали, что мешает Новосибирску занять достойные позиции в рейтинге «умных» городов от федерального Минстроя, где в июле мегаполис занял последнее место.