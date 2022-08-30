Суд рассмотрит дело о хищении 83 млн рублей средств маткапитала в регионе Сибири

В Омской области участники преступного сообщества предстанут перед судом по делу о мошенничестве. Обвиняемые похитили средства маткапитала на сумму свыше 83 млн рублей.

Первый заместитель прокурора Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 18 участников преступного сообщества, сообщает пресс-служба ведомства. Их обвинили в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По версии следствия, организованная преступная группа была создана в 2011 году директором и учредителем ряда коммерческих организаций в сфере оказания риелторских и кредитных услуг. В нее вошли риелторы и бухгалтеры.

«Они оформляли фиктивные займы на имя держателей государственных сертификатов на получение средств материнского (семейного) капитала для целей приобретения либо строительства жилого дома. Фактически приобретаемое по договорам жилье находилось в непригодном для проживания состоянии, а земельные участки – без каких-либо коммуникаций», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Отмечается, что в дальнейшем в пенсионный фонд РФ предоставлялся необходимый пакет документов, в результате чего средства маткапитала выплачивались на счет подконтрольных компаний. Держатели сертификатов получали от 100 до 120 тыс. рублей.

В 2014 году организация объединилась с другой преступной группой, участники который подыскивали не имеющих детей женщин. Последние за небольшое вознаграждение заявляли в органах ЗАГС о рождении детей вне медучреждений.

«Также ими обеспечивалось подтверждение данного заявления двумя свидетелями. С участием одного из сотрудников отдела ЗАГС оформлялись фиктивные свидетельства о рождении детей и необходимые справки для получения сертификата и назначения единовременных и ежемесячных выплат на детей», — указано в сообщении.

По данным надзорного ведомства, деятельность преступного сообщества продолжалась до ноября 2015 года. Всего обвиняемые совершили 229 преступлений, общая сумма ущерба составила более 83 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Омска для рассмотрения по существу. На имущество обвиняемых в рамках следствия наложен арест на сумму свыше 37 млн рублей.

Напомним, ранее в Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества с федеральной землей. Нарушения выявили на участке вблизи берега Бердского залива.