«Альфа-банк» банкротит семь новосибирских компаний из-за миллиардных долгов

АО «Альфа-банк» обратилось в арбитражный суд с требованием признать несостоятельными семь новосибирских компаний. Сумма исковых требований к каждому ответчику превышает 1,9 млрд рублей.

Информация о подаче исковых заявлений размещена на сайте «Электронное правосудие» 29 августа. Согласно данным сайта, АО «Альфа-банк» обратилось в арбитражный суд Новосибирской области с заявлениями о признании банкротными ООО «Ника-Инвест», ООО «Полет-Инвест», ООО «Чайка-Инвест», ООО «Комета-Инвест», ООО «Парус-Инвест», ООО «Глобус-Инвест», ООО «Сити-Инвест». Сумма исковых требований к каждому ответчику в заявлениях банка составляет более 1,9 млрд рублей.

В настоящее время заявления не приняты в производство судом, детали и даты рассмотрения исков не сообщаются.

По данным Rusprofile, все перечисленные организации зарегистрированы в Новосибирске по одному адресу на улице Чаплыгина, компании находятся в процессе ликвидации. Основным видом деятельности организаций является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. В трех компаниях соучредителем является Дмитрий Копылов (75%), еще в трех — Дмитрий Блохин (75%). В одной из компаний 75% доли принадлежат Татьяне Муковниной.

Во всех юридических лицах оставшиеся 25% доли организаций принадлежат действующему московскому ООО «Эймс Перфоманс», учредителем которого чистился кипрская компания «Лаутико Холдинг Лимитед». Генеральным директором последнего является Кирилл Федин.

Известно, что ООО «Сити-Инвест» ранее являлось управляющей компанией ООО «Чайка-Инвест», «Полет-Инвест» и остальных четырех компаний. Как сообщает издание NGS24, компании выступают собственниками торговых, торгово-развлекательных и бизнес-центров, комплексов в Новокузнецке и Прокопьевске.