Инженерная школа УГМК объявила о новом наборе

«Инженерная школа Уральской горно-металлургической компании» открыла новый набор на обучение. Участие в проекте, помогающем определиться с профессией и больше узнать об отрасли, бесплатно.

Набор проходит с 30 августа до 22 сентября на сайте образовательного проекта «Инженерная школа УГМК», где открыта регистрация.

Как рассказали в компании, в проекте могут принять участие школьники, желающие связать своё будущее с горнодобывающей промышленностью и металлургией. Участие в нём как для детей, так и для их родителей абсолютно бесплатное.

Инженерная школа УГМК — один из самых масштабных образовательных и профориентационных проектов в сфере подготовки кадров для горнодобывающей промышленности и металлургии в России. А именно – для УГМК, и в том числе для крупнейшей компании открытой угледобычи – УК «Кузбассразрезуголь», входящей в состав УГМК и работающей на территории Кемеровской области. Проект стартовал в ноябре 2021 года, и уже в первый учебный год в школу поступили более 900 ребят из 24 городов 11 регионов страны.

Обучение в «Инженерной школе» проводится в двух форматах – онлайн и очно.

В онлайн-формате ребята изучают физику, химию и математику. Преподаватели в Инженерной школе приглашены из ведущих российских университетов.

Занятия проходят шесть часов в неделю. С учениками поддерживается регулярная коммуникация, благодаря чему собирается обратная связь — насколько понятен материал, есть ли контакт с преподавателем. Также проводятся промежуточные и итоговое тестирования, по результатам которых ставят баллы.

В очном формате проходят встречи со школьниками на предприятиях компании УГМК. Ученики знакомятся «на месте» с технологиями производства, узнают, что такое работать в коллективе, развивают свои лидерские качества.

Во время летних каникул организуются инженерные смены. Одна из них прошла с 12 по 25 июня в детском лагере «Лесная застава» Челябинского цинкового завода. В ней приняли участие 129 детей из шести регионов.

Цель такой смены — полноценно погрузить школьников в решение реальных производственных задач организаций УГМК, сплотить их в команды для поиска решения. Так, например, ученики искали причины частых коротких замыканий при электролизе и потерь сжатого воздуха при флотации. По каждому проекту был создан макет с применением 3D-решений, контроллеров и средств автоматизации.

Кроме того, школьники пилили, строгали и шили. Разработанные макеты потом защищали перед экспертной комиссией.

«Именно через участие в решении реальных производственных задач мы вовлекаем детей в обширную область деятельности, которая, надеемся, станет для них главной в жизни. Без этой увлеченности вряд ли можно рассчитывать на результат», – отметила руководитель проекта «Инженерная школа УГМК» начальник управления подготовки персонала компании Инна Осипова.

Сейчас начинается новый прием заявок в Инженерную школу на предстоящий учебный год, в течение которого ученики существенно подтянут свои знания по точным наукам. Это поможет им профессионально самоопределиться и поступить в колледжи и вузы (в том числе в корпоративный Технический университет УГМК) на востребованные в компании направления подготовки.

С 15 по 20 сентября пройдут организационные собрания в формате онлайн для школьников, родителей и учителей, они будут посвящены актуальным вопросам поступления и обучения в «Инженерной школе УГМК». График собраний будет опубликован на сайте проекта.

23 и 24 сентября состоится конкурсный отбор в виде тестирования по физике и математике. С 26 сентября по 2 октября будут опубликованы результаты, также будут поданы заявления о зачислении конкурсантов, рекомендованных к обучению. Само обучение стартует 3 октября.