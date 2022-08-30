Губернатор предложил мэру отдать землю у Новосибирского зоопарка ГК «Стрижи» без торгов

В Заельцовском районе Новосибирска возведут новый жилой комплекс в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Строительством домов займется связанная с гендиректором крупного регионального застройщика ГК «Стрижи» компания.

Губернатор Новосибирской области рекомендовал мэрии Новосибирска предоставить земельный участок компании-застройщику в аренду без проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта (МИП) «Многоквартирные жилые дома, подземная автостоянка, объекты управленческой деятельности по ул. Плановая в Заельцовском районе».

Соответствующее распоряжение главы региона опубликовано на сайте правительства Новосибирской области, уточняется, что возведением домов займется ООО Специализированный застройщик «Квартал».

Согласно документам, площадь земельного участка с кадастровым номером 54:35:032640:932 составляет более 14, 9 тыс. кв.м. По данным сайте «Роскадастр», участок находится на ул. Плановой вблизи зоопарка им. Р.А. Шило, его кадастровая стоимость составляет около 52 млн рублей.

В распоряжении указано, что участок будет передан ООО Специализированный застройщик «Квартал» для реализации МИПа. В рамках проекта компания построит многоквартирные дома общей площадью жилых помещений 20,1 тыс. кв.м. Отмечается, что не менее 1,6 тыс. кв.м. жилья организация передаст в собственность города для последующего расселения нанимателей и собственников жилых помещений в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Срок реализации проекта составляет два года, ввести в эксплуатацию последний из объектов капитального строительства проекта планируется в 4 квартале 2024 года.

По данным Rusprofile, ООО СЗ «Квартал» зарегистрировано в 2003 году в Новосибирске, гендиректором и основным учредителем организации (83,9%) является Игорь Белокобыльский — генеральный директор ООО Холдинговая компания «ГК Стрижи». Другим соучредителем компании числится ООО «Инвестиционная компания «Стрижи», владельцем которого также выступает Белокобыльский.

Выручка ООО СЗ «Квартал» в 2021 году составила 423 млн рублей, прибыль — 14 млн рублей. ГК «Стрижи» занималась строительством ЖК Эволюция», «Онега», «Нормандия-Неман» и другие. Строительная группа компаний была основана в 2012 году. За 10 лет предприятие вошло в десятку крупнейших застройщиков Новосибирска. Напомним, что в конце июля стало известно, что владельцы ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский и Илья Поляков завершили свое бизнес-партнерство.