Похитители иномарок предстанут перед судом в Новосибирске

Новосибирский суд рассмотрит уголовное дело в отношении четырёх мужчин, обвиняемых в похищении автомобилей. Они совершали преступления в Новосибирске, Кемерове и Красноярске.

Как сообщает прокуратура Новосибирской области 30 августа, двоим обвиняемым инкриминируется преступление по ч. 3 и ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в крупном и особо крупном размере). Мужчины совершили 17 эпизодов правонарушения.

По версии следствия, с июля по сентябрь 2021 года обвиняемые с помощью специальных технических средств похитили семь иномарок в Новосибирске, Кемерове и Красноярске. Ещё 10 таких преступлений им не удалось довести до конца, поскольку в автомобилях были установлены средства защиты от кражи.

Один из обвиняемых в июне 2021 года в городе Оби также продал автомобиль Toyota Camry, который до этого взял в аренду. Ему предъявлено обвинение в крупной растрате (ч.4 ст.160 УК РФ).

Ещё один обвиняемый уличён в пособничестве в хищении автомобиля Toyota Land Cruiser Prado 120. Преступление произошло в Красноярске в начале августа.

Четвёртому мужчине предъявлено обвинение в групповом мошенничестве, совершённом в крупном размере. С мая по июнь 2020 года злоумышленники нашли не принадлежащий им автомобиль Toyota Camry и продали его новосибирцу за 353 тыс. руб. После этого они отследили машину по GPS, открыли её с помощью второго комплекта ключей и передали законному владельцу.

Ущерб по делу оценен в 8 млн руб., из них 2,6 млн руб. в процессе расследования возмещены.

Трое обвиняемых – жители Иркутской области, один из них был ранее судим. Двоих мужчин заключили под стражу – такая мера пресечения избрана с учётом обстоятельств преступлений, а также данных, характеризующих личность нарушителей.

Уголовное дело рассмотрят в Кировском районном суде.

Как сообщалось, по данным первого полугодия 2021 года наибольшим спросом у угонщиков пользовались Hyundai Tucson, Kia Sorento Prime, Lexus RX, Toyota Camry и Mitsubishi Outlander.