В Новосибирске пройдут выставки абстрактных картин детей из приемных семей

Перед Центром культуры и отдыха «Победа» будут установлены стенды с фотографиями картин, созданных детьми из приемных семей в арт-проекте «Дети солнца». Оригиналы работ в сентябре будут экспонироваться в Белой галерее «Победы», офисах организаторов проекта и в Благотворительном фонде «Солнечный город». По словам председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрия Солнцева, проект поможет привлечь внимание к важной теме приёмного родительства.

«Дети солнца» — это серия художественных мастер-классов и арт-проект, который с 2018 года был реализован в 11 регионах России. В Новосибирске он несколько трансформировался: основными участниками арт-мастерской стали дети из приёмных семей — подопечные фонда «Солнечный город». Этот проект позволяет детям из приемных семей стать частью большого искусства, а благотворительным организациям и их партнёрам заявить о важности поддержки приемных родителей.

В течение трех недель дети писали картины вместе с одним из создателей проекта «Дети солнца», художником-абстракционистом, академиком Российской академии художеств Сергеем Ладошиным (творческий псевдоним — Сергей Дас). Итогом мастер-классов стали 30 картин, в каждой из которых чувства, эмоции, воспоминания и мечты ребят.

Торжественное открытие выставки и презентация арт-проекта состоится 2 сентября в 11:00 в Центре культуры и отдыха «Победа». В нем примут участие ребята и их родители, художник Сергей Дас, организаторы и партнёры проекта.

«В процессе написания картины ребёнок входит в очень близкие отношения как с материалами, так и со своим внутренним «я». Поэтому на мастер-классах царит удивительная атмосфера счастья. — говорит художник Сергей Дас. — Дети проявляют нескончаемый поток идей, эмоций, чувств. И, как результат — рождаются удивительные, волшебные, чудесные шедевры — настоящие произведения искусства».

Цель проекта — раскрыть таланты детей, дать им возможность отразить на холсте свои эмоции и переживания, приобщить к миру искусства, а также обратить внимание общества на те проблемы, с которыми сталкиваются воспитанники детских домов и приёмные семьи.

Один из ключевых партнёров арт-проекта «Дети солнца» в Новосибирске — фонд «Солнечный город». Как отмечают организаторы, все средства, собранные в ходе проекта, будут направлены на поддержку программ помощи замещающим семьям, а также на содействие семейному устройству детей-сирот.

Партнерами арт-проекта «Дети солнца» в Новосибирске, помимо благотворительных фондов «Российский фонд мира» и «Солнечный город», стали Сбер и геосервис 2ГИС.

«Волонтёрские и социальные инициативы — неотъемлемая часть нашей стратегии и ежедневной работы, поэтому мы с радостью подхватили эстафету проекта «Дети солнца». Размещение картин в наших вип-офисах, организация выставки и благотворительного вечера, уверен, помогут привлечь внимание к важной теме приёмного родительства. Кроме того, я уверен, что среди наших клиентов много компаний и частных лиц, которые захотят присоединиться к нашей инициативе», — отметил председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.

Следующий этап — выставки и благотворительный аукцион. Все средства, вырученные с продажи картин, будут направлены в благотворительный фонд «Солнечный город» на поддержку проектов помощи замещающим семьям и содействие семейному устройству детей-сирот. Активное участие в организации мероприятий проекта принимают Центр культуры и отдыха «Победа», Центр дополнительного образования ProSchool и «Миротель».

Выставка перед «Победой» будет работать до 18 сентября, в октябре оригиналы картин будут выставлены в городских музеях и библиотеках.