Оператор подготовил телеком-инфраструктуру для крупнейшего регионального волейбольного центра в Новосибирске. Связисты обеспечили голосовой связью и быстрым мобильным интернетом все главные локации популярного спортивного комплекса.

Высокоемкие базовые станции сети четвертого поколения (4G) внутри спортивного объекта позволят абонентам пользоваться современными цифровыми сервисами, в том числе вести прямые эфиры с матчей в высоком разрешении, общаться в соцсетях, а также пользоваться технологией VoLTE для наилучшего качества голосовой связи.

Спортивный объект оснащён современным indoor-оборудованием стандарта LTE-1800 и LTE-2600 для работы с повышенной нагрузкой на сеть во время массовых мероприятий. При этом качественное покрытие сигнала обеспечивает всю площадь спортцентра: главный зал на 5 тысяч зрителей, малый зал на 600 зрителей, а также служебные помещения.

«Локомотив-Арена» традиционно собирает на топ-матчах волейбольной команды «Локомотив» более 3,5 тысяч жителей региона и его гостей. Здесь проходят и другие важные спортивные игры, а также концерты современных исполнителей, – прокомментировал директор «МегаФона» в Новосибирской области Денис Трофимчук. – Мы понимаем, насколько важно зрителям быть онлайн на подобных мероприятиях. Теперь у абонентов «МегаФона» появилась возможность оставаться на связи и делиться впечатлениями самых ярких моментов с помощью цифровых технологий».

По данным «МегаФона», за последний месяц число посетителей с сим-картами оператора в «Локомотив-Арене» стало больше в 4 раза. Новосибирцы проявили большой интерес к I этапу Всероссийской спартакиады между субъектами РФ по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов. С 3 по 25 августа потребление интернет-трафика на этих мероприятиях увеличилось в 3 раза, а количество голосовых вызовов – в 2 раза.