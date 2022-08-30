Объявлена цена реконструкции крупнейшего в Новосибирской области бассейна

Минстрой Новосибирской области объявил конкурс на реконструкцию бассейна «Спортивный клуб армии» (СКА) на улице Воинской в Новосибирске. Как следует из информации на сайте госзакупок, начальная цена контракта – 702,9 миллиона рублей.

Работы необходимо выполнить до 10 декабря 2023 года, а начать их – в октябре 2022 года.

Согласно техническому заданию, подрядчику нужно вынести коммуникации из зоны строительных работ, установить там металлические и железобетонные конструкции, провести новые коммуникации — отопление и вентиляционные системы, канализацию и водоснабжение. Необходимо будет также благоустроить здание, снабдить его сигнализацией и системой контроля.

Срок подачи заявки – до 6 сентября.

Напомним, что в начале 2021 года старое здание бассейна на улице Воинской было демонтировано, в сентябре на его фундаментах началось создание нового спортивного комплекса. Работы проводились в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», подрядчиком стало АО ПСК «Армаком». В апреле текущего года строительство было приостановлено из-за необходимости внесения правок в проектную документацию, в том числе по части импортозамещения оборудования.

Первоначальный проект был подготовлен ещё в 2013 году и получил положительное заключение госэкспертизы в 2020-м.

Согласно этому проекту, в новом спорткомплексе будут оборудована чаша бассейна на восемь плавательных дорожек по 50 м или 16 дорожек по 25 м, тренерские, раздевалки, тренажерный и универсальный спортивный залы и зал для занятий фитнесом. В здании также планируется обустроить антресоль с трибунами для посетителей на 250 мест, а также помещение для радиоузла и киноаппаратную.

Бассейн СКА считается в Новосибирской области одним из самых крупных – по данным правительства региона, он является одним из двух бассейнов в области с чашей длиной 50 м. Второй такой объект – «Нептун» на улице Богдана Хмельницкого, в настоящее время он работает.