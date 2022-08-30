Новосибирские следователи проверяют информацию о закрытом в холодильнике ребёнке

Юлия Моисеева
 
склад
Фото Михаила Перикова

Следственное управление СКР по Новосибирской области инициировало проверку после того, как сотрудник одного из супермаркетов областного центра якобы закрыл в холодильнике девятилетнего мальчика. Такая информация появилась в средствах массовой информации на днях.

Как сообщили в ведомстве, информацию о правонарушении выявили в СМИ 29 августа.

Согласно сообщениям, инцидент произошёл 23 августа в магазине «Мария-Ра» по улице Селезнёва. Сотрудник супермаркета якобы закрыл девятилетнего мальчика в холодильном складском помещении после того, как тот попросил убрать с прилавков просроченные продукты.

«По данному факту следственным отделом по Дзержинскому району следственного управления СК России по Новосибирской области организована уголовно-процессуальная проверка. Устанавливаются все обстоятельства, изложенные в СМИ. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение», — сообщили в следственном управлении.

Эту информацию также проверяет областная прокуратура. В надзорном ведомстве изучат материалы правоохранительных органов, связанные с произошедшим, и оценят законность произошедшего.

UPD: по поручению главы СКР Александра Бастрыкина по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего).

Напомним, ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения ребёнка в Новосибирске.

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