Путин учредил награду за развитие Сибири и Дальнего Востока

За вклад в развитие Сибири и Дальнего Востока будет выдаваться медаль государственного образца. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 29 августа.

Об учреждении медали «За развитие Сибири и Дальнего Востока» сообщается на портале правовой информации РФ.

Согласно положению о награде, медаль будет вручаться за заслуги в развитии указанных регионов в сферах экономики, государственного строительства, промышленного производства, науки и образования, здравоохранения, сельского хозяйства, а также энергетической, транспортной, информационно-телекоммуникационной инфраструктур и так далее.

Отмечается, что награду могут получить также иностранцы, которые внесли вклад в развитие этих регионов.

Как следует из описания, на лицевой стороне медали будут изображены плотина Саяно-Шушенской ГЭС, символизирующая развитие Сибири и Дальнего Востока, нефтяные вышки и уходящая в тайгу железная дорога. На оборотной стороне появится контурное изображение регионов на фоне рельефа земного шара.

Напомним, что в прошлом году министр обороны России Сергей Шойгу предложил построить в Сибири новые города. Подходящими территориями для этих целей он назвал местность между Братском и Красноярском, а также районы городов Канска и Лесосибирска Красноярского края.