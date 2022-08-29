В Высшей школе бизнеса НГУЭУ презентуют программы MBA

В Высшей школе бизнеса НГУЭУ пройдёт традиционный День MBA – презентация программ бизнес-образования, на которые идёт осенний набор. Участники узнают, какие знания и инструменты получат на курсах, как организовано обучение, а также познакомятся с преподавателями и выпускниками.

Мероприятие пройдёт 15 сентября, сообщили в пресс-службе университета.

Как отметили организаторы, обучение по программам МВА в Высшей школе бизнеса НГУЭУ направлено, в частности, на то, чтобы научить предпринимателей адаптировать бизнес к стремительно меняющимся современным реалиям. Этому, считают представители школы, способствуют новые навыки и подходы, способность непрерывно развиваться и трансформировать мышление.

«Обучение на программах MBA в Высшей школе бизнеса НГУЭУ направлено на подготовку именно таких осознанных и гибких управленцев, финансистов, маркетологов, специалистов по управлению персоналом», — рассказали в учреждении.

На традиционном Дне МВА участники смогут познакомиться с содержанием курсов и их возможностями, спикерами и выпускниками.

Участники встречи узнают о семи программах, на которые идёт набор осенью 2022 года:

MBA:

— Мастер делового администрирования — Master of business administration (MBA-Стратегический менеджмент) (12 мес.)

Mini—MBA (3-4 месяца):

— Эффективный руководитель

— Эффективное управление (online)

— Психология в управлении бизнесом

— Управление финансами

— Управление цифровым маркетингом

— Директор по персоналу

Программа Дня MBA:

презентация курсов MBA: что такое и для чего MBA, содержание, график и условия обучения;

знакомство с преподавателями и выпускниками программ;

интерактив, нетворкинг-сессия;

розыгрыш сертификатов на обучение по специальной цене.

На мероприятие приглашают руководителей, предпринимателей, маркетологов, финансистов, HR-ов.

Время и место: 15 сентября, 18.30-20.30, Бизнес-инкубатор НГУЭУ 5 корп., ул. Каменская, 52/1, ауд. 5 — 316.

Участие бесплатно, нужно зарегистрироваться по ссылке.

Cправки о программах MBA и участии в презентации по телефонам: +7 (383) 243-95-75, +7 (923) 259-17-71 (Елена), +7 (923) 788-88-39 (Анна)