С начала 2022 года Сибирский банк Сбербанка выдал почти 900 образовательных кредитов с господдержкой – общая сумма составила 197 млн рублей. Лидером по объему выданных средств является Новосибирская область – здесь были оформлены образовательные кредиты на общую сумму около 60 млн рублей.

За все время работы программы Сибирский банк выдал 6300 образовательных кредитов, их общая сумма превысила миллиард рублей.

«В преддверии Дня знаний мы благодарим за доверие всех клиентов, которые взяли кредит на образование в Сбере, – говорит председатель Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев. – Для нас очень важна поддержка образования, мы всегда работаем на повышение удобства и комфорта для наших клиентов. В частности, для получения образовательного кредита больше не обязательно идти в офис, можно обратиться к мобильному менеджеру прямо в учебном заведении».

Самым популярным среди заемщиков вузом Сибири оказался Алтайский госуниверситет в Барнауле – почти каждый десятый образовательный кредит в стране был оформлен для обучения в нем. В топ входят также Сибирский федеральный университет в Красноярске, Новосибирское отделение РАНХиГС, Томский государственный университет и Новосибирский государственный технический университет.

После оформления образовательного кредита с господдержкой банк сначала зачисляет сумму на счет клиента, а после этого на счет вуза – снять и потратить эти средства нельзя. Совокупная процентная ставка по договору – 15,85%, но из них государство компенсируют 12,85%. Таким образом, ставка для заемщика составляет всего 3% годовых. Кроме того, по условиям программы, во время обучения и в течение 9 месяцев после выпуска можно оплачивать только по проценты по кредиту – основная сумма погашается в срок до 15-ти лет. Узнать полные условия кредита на образование и подать заявку на оформление можно онлайн на официальном сайте Сбербанка.