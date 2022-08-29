Первое здание «Кампуса Академпарка» под Новосибирском с 8-метровыми потолками построят к 2023 году

Первое здание производственной площадки новосибирского Академпарка в посёлке Ложок («Кампус Академпарка»), строительство которой стартовало в июле, планируется возвести в 2023 году. Помещения будут сдаваться в аренду с возможностью последующего выкупа.

Как отмечает правительство Новосибирской области 29 августа, Академпарк возводит здание на собственные средства.

Строение войдёт в число 11 административно-лабораторных зданий и производственных объектов, которые возводятся на площадке в 3,1 га. По словам директора по строительству АО «Академпарк» Дмитрия Мальцева, оно будет разделено на пять модуль-боксов по 280 кв. м, которые позволяют увеличить площади за счёт их объединения. Высота полотков в помещениях составит 8 м.

«Можно выстроить антресоли и разместить на них дополнительные помещения», — приводят в областном правительстве комментарий Дмитрия Мальцева.

По словам генерального директора АО «Академпарк» Дмитрия Верховода, помещения будут сдаваться в аренду по 300 тыс. руб. за сотку в период строительства, который составит три года, после чего инвестор может выкупить участок «по символической цене».

Как отмечают в пресс-службе правительства региона, вопрос с необходимой инженерной инфраструктурой производственной площадки был решён ещё до начала строительных работ. Так, уже построены дорога к объекту и первая очередь очистных сооружений.

Ранее сообщалось о том, что первый резидент на площадку уже привлечён. Он планирует построить лабораторно-производственное здание площадью порядка 720 кв. м для размещения опытного центра производства текстильных изделий и разработки инновационных технологий производства в сфере лёгкой промышленности, а также центра коллективного использования измерительных приборов.

Инновационная площадка «Кампус Академпарка» в рамках проекта «Академгородок 2.0″ вошла в фазу активного строительства в конце июля. На ней планируется создать инновационную инфраструктуру для деятельности малого и среднего бизнеса и более 700 рабочих мест. Площадка включит в себя производственные, офисные и лабораторные помещения общей площадью порядка 20 тыс. кв. м. Предполагается, что реализация проекта позволит привлечь около 1,2 млрд руб. частных инвестиций, а сумма налоговых платежей в консолидированный бюджет региона с 2021 по 2025 год составит порядка 610 млн руб.