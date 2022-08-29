Разбитую лестницу на Речном вокзале в Новосибирске починят до конца года

Пешеходную лестницу, ведущую к метро «Речной вокзал» со стороны улицы Восход в Новосибирске, планируется отремонтировать уже в этом году. Соответствующее поручение дал мэр Анатолий Локоть профильному ведомству по итогам личного приёма 29 августа.

По словам мэра, лимиты на ремонт лестницы уже заложены в планах на 2022 год. Градоначальник поручил департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса выполнить эти работы до ноября.

Как рассказали в пресс-службе муниципалитета, с просьбой отремонтировать лестницу к главе города обратилась председатель ТОС «Гурьевский» Марина Ушакова. Она отметила, что бетонные ступеньки спуска раскошены, а его облицовочная плитка разбита. При этом неудобства, связанные с неудовлетворительным состоянием объекта, усугубляются зимой, когда становится скользко.

Женщина подчеркнула, что каждый день по лестнице проходит большое количество людей, в основном это пассажиры метро и пригородных поездов.

Анатолий Локоть также поручил администрации Октябрьского района обрезать деревья рядом со спуском, которые мешают проходу.

Кроме того, на личном приёме мэра председатель ТОС «Привокзальный» Елена Афоничкина попросила градоначальника обустроить новую остановку общественного транспорта в районе театра «Красный факел». По её словам, существующий павильон находится в ненадлежащем состоянии и расположен непосредственно перед пешеходным переходом, что мешает проходу.

Заменить остановочный павильон и расположить его в более удобном месте Анатолий Локоть поручил департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии до 15 ноября.

Напомним, в мае в Новосибирске открылся пешеходный мост, ведущий к Михайловской набережной от жилого квартала «Инские холмы». Им могут воспользоваться все горожане, а не только жители ЖК.