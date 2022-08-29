В Новосибирске возбудили дело по факту посягательства на жизнь сотрудников полиции

В Новосибирске правоохранители возбудили дело по факту посягательства на жизнь сотрудников полиции. Обвиняемые угрожали полицейским физической расправой и убийством.

Уголовное дело возбуждено по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) в отношении ранее судимых трех мужчин, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

По данным ведомства, инцидент произошел утром 28 августа вблизи дома на улице Кропоткина в Заельцовском районе Новосибирска. Двое сотрудников отдельной роты ППСП отдела полиции №3 «Заельцовский» УМВД России по Новосибирску осуществили выезд на этот адрес в целях проверки сообщения о признаках правонарушений. Прибыв на место, правоохранители обнаружили трех мужчин в состоянии алкогольного опьянения.

«Правоохранители представились и попросили предъявить документы, однако не желая выполнять законные требования полицейских обвиняемые начали высказывать оскорбления грубой нецензурной бранью, а также высказывать угрозы физической расправой и убийством. Один из фигурантов по делу с применением ножа высказывал угрозу смерти сотруднику полиции», — указано в сообщении.

В результате полицейские вызвали иных сотрудников правоохранительных органов, после чего удалось осуществить задержание мужчин. Нарушителей доставили к следователю территориального следственного подразделения.

Отмечается, что правоохранители выполняют комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств. В ближайшее время в суде будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемых.

Напомним, ранее в Красноярске завершили уголовное дело о превышении полномочий с угрозой насилия в отношении бывшего начальника отдела полиции. Обвиняемый воспользовался служебным положением для помощи знакомому с возвратом долга.