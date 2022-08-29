Где в Новосибирске самые вкусные бургеры?

«Континент Сибирь» предлагает своим читателям принять участие в голосовании и указать заведение, в котором готовят лучшие в городе бургеры.
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Разбитую лестницу на Речном вокзале в Новосибирске починят до конца года
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В Новосибирске возбудили дело по факту посягательства на жизнь сотрудников полиции
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Губернатор Новосибирской области оценил организацию «Технопрома-2022»
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В Новосибирске объявили конкурс на создание мусоросортировочного комплекса в Болотном
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Арбитраж отказал ГКУ «Арена» в компенсации за срыв сроков строительства ЛДС в Новосибирске
13:25
Более 12 тыс. человек приняли участие в «Технопром-2022» в Новосибирске
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Заболеваемость COVID-19 выросла на 61% за неделю в Новосибирской области
11:43
Экс-директор научного института в Новосибирске пойдет под суд за незаконные выплаты сотруднику
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Спикер новосибирского Заксобрания принял участие в съезде работников образования
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Жара до +34 градусов вернется в сентябре в Новосибирскую область
17:58
Защита обжаловала приговор экс-директору новосибирского НИИ туберкулёза
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33-летняя экс-бизнес-леди и московский предприниматель будут избираться в мэры Красноярска
14:57
Новый вольер для гималайских медведей открыл Новосибирский зоопарк в день своего юбилея
12:36
Эксперт сообщил о сокращении производства зерна в Сибири в 2022 году
18:54
Более 40 ресторанных концепций были представлены на гастрофестивале в Новосибирске
14:45
В Новосибирске объявили тендер на разработку проекта новой школы
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Что происходит с сибирским отделением РАН и причем тут его руководство?
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Неразборчивость или экономический вандализм: чем обусловлено принятие в первом чтении поправок...
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