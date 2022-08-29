Где в Новосибирске самые вкусные бургеры?

29 Август, Понедельник

17:31

Суд оставил в СИЗО руководителя новосибирского центра «Мой бизнес»

17:08

Разбитую лестницу на Речном вокзале в Новосибирске починят до конца года

16:35

В Новосибирске возбудили дело по факту посягательства на жизнь сотрудников полиции

16:03

Губернатор Новосибирской области оценил организацию «Технопрома-2022»

15:23

В Новосибирске объявили конкурс на создание мусоросортировочного комплекса в Болотном

14:37

Арбитраж отказал ГКУ «Арена» в компенсации за срыв сроков строительства ЛДС в Новосибирске

13:25

Более 12 тыс. человек приняли участие в «Технопром-2022» в Новосибирске

12:30

Заболеваемость COVID-19 выросла на 61% за неделю в Новосибирской области

11:43

Экс-директор научного института в Новосибирске пойдет под суд за незаконные выплаты сотруднику

10:47

Спикер новосибирского Заксобрания принял участие в съезде работников образования

9:39

Жара до +34 градусов вернется в сентябре в Новосибирскую область

28 Август, Воскресенье

17:58

Защита обжаловала приговор экс-директору новосибирского НИИ туберкулёза

16:19

33-летняя экс-бизнес-леди и московский предприниматель будут избираться в мэры Красноярска

14:57

Новый вольер для гималайских медведей открыл Новосибирский зоопарк в день своего юбилея

12:36

Эксперт сообщил о сокращении производства зерна в Сибири в 2022 году

27 Август, Суббота

18:54

Более 40 ресторанных концепций были представлены на гастрофестивале в Новосибирске

14:45

В Новосибирске объявили тендер на разработку проекта новой школы