Губернатор Новосибирской области оценил организацию «Технопрома-2022»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников дал высокую оценку организации IX Международного форума технологического развития «Технопром-2022», который прошёл в Новосибирске в 23-26 августа. Глава региона, в частности, отметил масштабность мероприятия.

Губернатор Андрей Травников подвёл итоги IX Международного форума технологического развития «Технопром-2022» в ходе оперативного совещании в правительстве региона 29 августа.

«На прошлой неделе прошло масштабное мероприятие – IX форум технологического развития «Технопром-2022». В этом году он действительно был очень масштабным – и по продолжительности, количеству участников, мероприятий, которые проходили на площадке форума, — сказал губернатор в ходе оперативного совещания, отметив, что из-за плотного графика организаторам было сложно выкроить «окно» для отдельных мероприятий, которые нужно было также включить в план форума. — В целом «Технопром» прошёл на высоком организационном уровне, с высокой заинтересованностью, как у очных участников, так и у тех, кто просматривал мероприятия в онлайн-режиме».

Глава региона поблагодарил организаторов форума.

Как отметил на совещании министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев, в мероприятии приняли участие 12 тыс. человек, 9 тыс. из которых посетили форум очно, а также более 800 спикеров и делегации 19 стран. В онлайн-режиме к «Технопрому» присоединились представители более 60 государств, в том числе США, Германии, Великобритании, Нидерландов и Франции.

В числе участников форума были представители более 250 корпораций и индустриальных партнёров, институтов развития. Среди них — Росатом, Газпром, Ростелеком, Норникель, Объединённая двигателестроительная корпорация и Фонд «Сколково».

Программа форума включала в себя 10 треков и более 200 мероприятий, посвящённых различным аспектам главной темы – обеспечение технологической независимости России.

На выставке форума было представлено 145 участников. Экспозиция включила в себя 17 индивидуальных и девять коллективных стендов. Площадка главного стенда была представлена в форме кольца, символизирующего ЦКП «СКИФ». При этом на форуме впервые была организована площадка с несколькими тематическими залами сразу. Здесь проходили симпозиумы, «круглые столы», беседы и встречи.

Как отметили в областном правительстве, проведение мероприятий непосредственно на выставке позволило значительно увеличить поток посетителей.

В рамках форума в этом году также прошли мероприятия-спутники «Технопрома» — Сибирская Венчурная ярмарка, где встретились стартапы и инвесторы, и форум «Наука будущего – наука молодых», в котором приняли участие более 370 молодых аспирантов и магистрантов.

Кроме того, в рамках «Технопрома» прошли мероприятия под эгидой «Платформы НТИ» и Фонда НТИ. Здесь проходила подготовка «Архипелага НТИ — 2023» — площадки, где формируются прорывные проекты. Как отметил Вадим Васильев, его ценность в том, что мероприятие приучает страну к мысли, что практически любая идея может быть реализована в короткие сроки до реальной продукции.

В этом году заключительная часть «Архипелага» проводилась в Севастополе. Проекты Новосибирской области вошли в число победителей. После этого было принято решение о проведении «Архипелага-2023» на территории региона.