Причина регулярного вздутия асфальта на перекрестке Гусинобродского шоссе (ГБШ) и улицы Доватора возле торгово-развлекательного центра «Континент» выявлена и устранена, а ремонт этого участка завершился даже раньше запланированных сроков. Чтобы успеть завершить ремонт дорог до дождей и снега дорожники на некоторых магистралях будут теперь трудиться не только ночью, но и днем. Об этом рассказал мэр города Анатолий Локоть, лично оценивший 25 августа качество работы на Гусинобродском шоссе.

«Здесь был просто танкодром»

Между улицей Доватора и выездом из города Гусинобродское шоссе ремонтируется в нескольких местах. Так, например, масштабная реконструкция восточного выезда, которая должна завершится в этом году, ведется по программе «Безопасные качественные дороги», а этот перекресток город чинит сам – при поддержке регионального бюджета.

Он уже попадал в прицел внимания правительства области. «Перекресток был в очень плохом состоянии, здесь, можно сказать был просто танкодром. Несмотря на регулярный поддерживающий ремонт, асфальт постоянно разрушался. И были разные предположения по поводу того, почему асфальт вздувался каждую зиму», – прокомментировал Анатолий Локоть.

Причина оказалась в дорожной подушке на этом участке. Вернее, в ее отсутствии. «Когда строили соседние дома, дорогу проводили в спешке, поэтому вместо подушки бросили все, что было. Проще говоря, строительный мусор – продолжает мэр. – Поэтому мы провели обследование и потом на протяжении почти двухсот метров вдоль Гусинобродского шоссе выбрали грунт на глубину до метра, а кое-где – до полутора метров. И заменили на инертный материал. Получилось больше двух тысяч кубометров. И уже потом уложили на это три слоя асфальта. На все ушло чуть больше полутора месяцев».

Участком занимается региональный подрядчик – ООО «Новосибирскавтодор». Ранее директор его строительного управления Дмитрий Кекулиди говорил о планах закончить работу уже 10 сентября. На сегодня в компании сообщили, что все уже готово и рабочая комиссия по оценке качества ремонта может быть созвана уже во вторник, 30 августа.

К ремонту 700-метрового участка Гусинобродского шоссе от ул. Есенина до здания по адресу: Гусинобродское шоссе, 56 приступили в середине июля. Работы выполняются на дополнительные средства, выделенные из областного бюджета. Срок завершения работ по контракту – 30 сентября 2022 года. Однако подрядчик уже закончил выполнение всех физических работ на объекте. Завершается нанесение разметки термопластиком и подъем колодцев. На свою работу он дал пятилетнюю гарантию для асфальтового покрытия и шестилетнюю – для подушки.

Стоимость ремонта – 63 млн рублей. Причину более ранней сдачи объекта начальник Управления дорожного строительства мэрии Новосибирска Виктор Хихлов охарактеризовал так: «Тут все от подрядчика зависит. И на рассматриваемом участке он нашел силы, чтобы заранее все закончить».

Какие улицы перекроют?

Виктор Хихлов также предупредил новосибирцев, что с конца августа до конца сентября несколько городских улиц будут перекрыты для ремонта, на который город недавно получил почти 170 миллионов сверхплановых рублей из областного бюджета. Поскольку эти деньги изначально в бюджет не закладывались, а летний сезон подходит к концу, вести работы будут не только ночью, когда движение минимальное, но и днем. Мэр призвал горожан отнестись с пониманием к временным трудностям, а Виктор Хихлов назвал «Континенту Сибирь» улицы, на которых движение будет ограничено.

Прежде всего, это улица Мира, где дневные работы идут уже сейчас – и это, с чем согласился глава управления дорожного строительства мэрии Новосибирска, создает определенные проблемы. Будет ремонтироваться Винаповский мост, улица Кошурникова, улица Связистов, скорее всего, будет ограничено движение и на улице Добролюбова. При этом полного перекрытия ждать не стоит. Виктор Хихлов уточнил, что ремонтироваться будут отдельные полосы и дороги продолжат пропускать транспорт, хотя и сузятся до конца сентября.

Что касается оценки качества ремонта дорог, по словам мэра, контролировать его будет не только заказчик, но и независимая организация, определенная в ходе конкурсных процедур.

«Были отобраны лабораторные образцы, испытаны, получены подтверждающие документы о том, что качество асфальта отвечает всем нормативным требованиям. Что касается перекрестка с улицей Доватора, на следующей неделе мы планируем провести рабочую комиссию. Если замечаний не будет, проведем приёмочную комиссию, – сообщил Виктор Хихлов. – В течение пяти лет подрядчик по гарантии будет устранять дефекты, если они возникнут».

Всего в этом году мэрия планирует отремонтировать 63 участка дорог, 21 – уже закончены и приняты. Также напомним, что в Новосибирске в рамках ремонта проезжей части проспекта Дзержинского проведут комплексное благоустройство – в порядок должны быть приведены тротуары, газоны. По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, в будущем городские власти намерены провести реконструкцию и благоустройство всего проспекта Дзержинского, вплоть до выезда из города.