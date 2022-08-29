Что помогло закончить ремонт Гусинобродского шоссе раньше срока?

Федор Туров
 
Что помогло закончить ремонт Гусинобродского шоссе раньше срока?
"Новосибирскавтодор" уже закончил выполнение всех физических работ на объекте. Завершается нанесение разметки термопластиком и подъем колодцев. Фото предоставлено пресс-центром мэрии Новосибирска

Причина регулярного вздутия асфальта на перекрестке Гусинобродского шоссе (ГБШ) и улицы Доватора возле торгово-развлекательного центра «Континент» выявлена и устранена, а ремонт этого участка завершился даже раньше запланированных сроков. Чтобы успеть завершить ремонт дорог до дождей и снега дорожники на некоторых магистралях будут теперь трудиться не только ночью, но и днем. Об этом рассказал мэр города Анатолий Локоть, лично оценивший 25 августа качество работы на Гусинобродском шоссе.

«Здесь был просто танкодром»

Между улицей Доватора и выездом из города Гусинобродское шоссе ремонтируется в нескольких местах. Так, например, масштабная реконструкция восточного выезда, которая должна завершится  в этом году, ведется по программе «Безопасные качественные дороги», а этот перекресток город чинит сам – при поддержке регионального бюджета.

Он уже попадал в прицел внимания правительства области. «Перекресток был в очень плохом состоянии, здесь, можно сказать был просто танкодром. Несмотря на регулярный поддерживающий ремонт, асфальт постоянно разрушался. И были разные предположения по поводу того, почему асфальт вздувался каждую зиму», – прокомментировал Анатолий Локоть.

Причина оказалась в дорожной подушке на этом участке. Вернее, в ее отсутствии. «Когда строили соседние дома, дорогу проводили в спешке, поэтому вместо подушки бросили все, что было. Проще говоря, строительный мусор – продолжает мэр. – Поэтому мы провели обследование и потом на протяжении почти двухсот метров вдоль Гусинобродского шоссе выбрали грунт на глубину до метра, а кое-где – до полутора метров. И заменили на инертный материал. Получилось больше двух тысяч кубометров. И уже потом уложили на это три слоя асфальта. На все ушло чуть больше полутора месяцев».

Локоть на инспеции дороги
Анатолий Локоть лично проинспектировал 25 августа качество работы подрядчика на Гусинобродском шоссе.

Участком занимается региональный подрядчик – ООО «Новосибирскавтодор». Ранее директор его строительного управления Дмитрий Кекулиди говорил о планах закончить работу уже 10 сентября. На сегодня в компании сообщили, что все уже готово и рабочая комиссия по оценке качества ремонта может быть созвана уже во вторник, 30 августа.

К ремонту 700-метрового участка Гусинобродского шоссе от ул. Есенина до здания по адресу: Гусинобродское шоссе, 56 приступили в середине июля. Работы выполняются на дополнительные средства, выделенные из областного бюджета. Срок завершения работ по контракту – 30 сентября 2022 года. Однако подрядчик уже закончил выполнение всех физических работ на объекте. Завершается нанесение разметки термопластиком и подъем колодцев. На свою работу он дал пятилетнюю гарантию для асфальтового покрытия и шестилетнюю – для подушки.

Реконструкцию участка на Гусинобродском шоссе в Новосибирске завершат осенью 2022 года

Реконструкцию участка на Гусинобродском шоссе в Новосибирске завершат осенью 2022 года

Стоимость ремонта – 63 млн рублей. Причину более ранней сдачи объекта начальник Управления дорожного строительства мэрии Новосибирска Виктор Хихлов охарактеризовал так: «Тут все от подрядчика зависит. И на рассматриваемом участке он нашел силы, чтобы заранее все закончить».

Какие улицы перекроют?

Виктор Хихлов также предупредил новосибирцев, что с конца августа до конца сентября несколько городских улиц будут перекрыты для ремонта, на который город недавно получил почти 170 миллионов сверхплановых рублей из областного бюджета. Поскольку эти деньги изначально в бюджет не закладывались, а летний сезон подходит к концу, вести работы будут не только ночью, когда движение минимальное, но и днем. Мэр призвал горожан отнестись с пониманием к временным трудностям, а Виктор Хихлов назвал «Континенту Сибирь» улицы, на которых движение будет ограничено.

Прежде всего, это улица Мира, где дневные работы идут уже сейчас – и это, с чем согласился глава управления дорожного строительства мэрии Новосибирска, создает определенные проблемы. Будет ремонтироваться Винаповский мост, улица Кошурникова, улица Связистов, скорее всего, будет ограничено движение и на улице Добролюбова. При этом полного перекрытия ждать не стоит. Виктор Хихлов уточнил, что ремонтироваться будут отдельные полосы и дороги продолжат пропускать транспорт, хотя и сузятся до конца сентября.

Что касается оценки качества ремонта дорог, по словам мэра, контролировать его будет не только заказчик, но и независимая организация, определенная в ходе конкурсных процедур.

ремонт ГБШ
Всего в этом году мэрия планирует отремонтировать 63 участка дорог, 21 – уже закончены и приняты

«Были отобраны лабораторные образцы, испытаны, получены подтверждающие документы о том, что качество асфальта отвечает всем нормативным требованиям. Что касается перекрестка с улицей Доватора, на следующей неделе мы планируем провести рабочую комиссию. Если замечаний не будет, проведем приёмочную комиссию, – сообщил Виктор Хихлов. – В течение пяти лет подрядчик по гарантии  будет устранять дефекты, если они возникнут».

Всего в этом году мэрия планирует отремонтировать 63 участка дорог, 21 – уже закончены и приняты. Также напомним, что в Новосибирске в рамках ремонта проезжей части проспекта Дзержинского проведут комплексное благоустройство – в порядок должны быть приведены тротуары, газоны. По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, в будущем городские власти намерены провести реконструкцию и благоустройство всего проспекта Дзержинского, вплоть до выезда из города.

окончание ремонта дороги
 Работы по объекту подрядчик закончил досрочно
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