Более 12 тыс. человек приняли участие в «Технопром-2022» в Новосибирске

В Новосибирске подвели итоги IX международного форума технологического развития «Технопром-2022». Участие в масштабном мероприятии приняли более 12 тыс. человек.

IX международный форум технологического развития «Технопром-2022» состоялся в Новосибирске 23-26 августа. В этом году форум прошел под основной темой «Технологический суверенитет и устойчивое развитие России».

В рамках масштабного события в Новосибирске на площадке экспоцентра прошло свыше 190 мероприятий, спикерами которых стали порядка 800 человек из более чем 60 регионов России, подписано 70 соглашений.

Форум «Технопром-2022» в Новосибирске принял около 12 тыс. участников, в том числе делегации из 19 стран. В режиме онлайн за крупнейшим технологическим мероприятием в России наблюдали специалисты более чем из 60 стран.

29 августа на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области губернатор Андрей Травников поставил задачи по реализации договорённостей, достигнутых в ходе форума.

«Прошу министерство науки и инновационной политики региона обобщить все договорённости и поставить их выполнение на контроль. Это проведение совместно с платформой НТИ «Архипелага -2023», олимпиады для школьников по робототехнике, реализации ряда проектов по строительству технопарка области IT-технологий в «Большом Новосибирске», ускоренному созданию системы «Безопасный город» и других проектов в сфере IT. Также прошу оказать содействие в реализации договорённостей между индустриальными партнерами и нашими научными институтами», — сказал глава региона.

Напомним, в рамках IX международного форума технологического развития «Технопром-2022» также прошли мероприятия-спутники форума, в том числе Сибирская Венчурная Ярмарка, форумы «Трансфер технологий» и «Наука будущего – наука молодых», а также первый Фестиваль научного и индустриального кино Сибири «Кремний».

Последний вошел в деловую программу форума «Технопром», целью события стало формирование фабрики научного и индустриального кино Сибири в регионе.