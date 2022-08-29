Экс-директор научного института в Новосибирске пойдет под суд за незаконные выплаты сотруднику

В Новосибирске бывший директор одного из научных институтов пойдет под суд по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Ранее источники «Континент Сибирь» сообщали о возбуждении дела в отношении экс-директора ИЛФ СО РАН Алексея Тайченачева.

В Новосибирске правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 58-летнего экс-директора одного из научных институтов. Его обвинили в совершении преступления по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

В ходе предварительного следствия установлено, что директор института подписал приказ о выплате ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу научного руководителя учреждения, который уклонялся от прохождения проверочных мероприятий для переоформления допуска к работе со сведениями, составляющими гостайну. В результате работник с 1 января по 31 января прошлого года на постоянной основе получал дополнительные средства в размере 75 % от должностного оклада за допуск к государственной тайне.

«Также обвиняемый подписал приказ о выплате сотруднику ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу по совместительству в размере 50 % от должностного оклада за работу со сведениями ограниченного доступа», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в общей сложности сотруднику учреждения незаконно выплатили более 400 тыс. рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд Новосибирска. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, в конце января текущего года источники «Континента Сибирь» сообщали о возбуждении уголовного дела по статье о злоупотреблении полномочиями в отношении экс-директора Института лазерной физики СО РАН (ИЛФ СО РАН) Алексея Тайченачева. По сведениям источников, его заподозрили в незаконной выплате дополнительных средств научному руководителю учреждения Сергею Багаеву, который ранее являлся директором института. Отметим, материалы уголовного дела в отношении Тайченачева поступили в конце августа в Советский районный суд Новосибирска.

О том, что происходит с сибирским отделением РАН и причем тут его руководство, читайте в авторской колонке Ивана Непобедимого.