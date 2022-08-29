Спикер новосибирского Заксобрания принял участие в съезде работников образования

Председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив принял участие в пленарном заседании XXII съезда работников образования Новосибирской области. Мероприятия регионального съезда объединила тема «Патриотическое воспитание и развитие личности – приоритет государственной образовательной политики».

XXII съезд работников образования Новосибирской области состоялся в Новосибирске 24-26 августа и включил в себя как панельные дискуссии, обучающие семинары, стратегические и экспертные сессии, так и круглые столы, стендовые презентации и совещания. Мероприятия события были нацелены на всех участников региональной системы образования, в том числе педагогов, директоров, представителей родительской общественности и молодежных организаций.

В ходе пленарного заседания съезда в «Новосибирск Экспоцентре» 26 августа перед участниками мероприятия выступил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. Министр представил доклад на темы воспитания патриотического духа в современных школьниках и студентах, а также роли учителя в нравственном становлении юношей и девушек. Председатель Заксобрания региона Андрей Шимкив предложил участникам съезда опираться в патриотическом воспитании, в том числе, на все связанное с грядущим юбилеем Новосибирской области.

«Решение первоочередной задачи патриотического воспитания, которую ставит перед собой образование региона, может и должно опираться, в том числе, на все связанное с грядущим юбилеем нашей области. Это биографии лучших новосибирцев, значимые достижения предприятий региона, знакомство с географией и культурными традициями малой родины. Здесь не должно быть кампанейщины, за один урок эту задачу не решить», — сказал Шимкив.

Обращаясь к участникам съезда Андрей Шимкив подчеркнул, что патриотическое воспитание и развитие личности – это не только приоритетная задача образовательной политики.

«Это основа настоящего и будущего нашей страны, залог ее развития и благополучия. Два дня назад на открытии девятого форума «Технопром» обсуждалась не менее сложная задача. Задача достижения технологического суверенитета. И мы сошлись с коллегами во мнении, что и суверенитет, и технический прогресс начинаются, прежде всего, в наших головах и нашем сердце. А это закладываете все вы, учителя, с самого раннего детства, со школы», — сказал председатель Заксобрания Новосибирской области.