Защита обжаловала приговор экс-директору новосибирского НИИ туберкулёза

Защита бывшего директора новосибирского НИИ туберкулёза Владимира Краснова, осуждённого в конце июля за превышение должностных полномочий при проведении госзакупок на три года колонии, подала апелляционную жалобу на пересмотр приговора. Дата соответствующего судебного заседания пока не назначена.

Информация о поступлении апелляционной жалобы указана в картотеке Заельцовского районного суда Новосибирска.

Как отмечает «Ъ-Сибирь» со ссылкой на собственные сведения, защита просит изменить реальный срок на условный.

Напомним, что приговор экс-директору ФГБУ «Новосибирский НИИ туберкулёза Минздрава России» Владимиру Краснову был вынесен 29 июля по ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Учёному назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, обвиняемый лишён права занимать административные должности в течение 2,5 лет.

По данным следствия, с 2011 по 2019 год Краснов, будучи директором медучреждения, создал условия для выигрыша ООО «Лимекс» в конкурсе на право поставок медицинских товаров и изделий, заключив неконкурентное соглашение между учреждением и коммерческой организацией. Это привело к убыткам для научного института на сумму более 124 млн руб.

Суд также рассматривает исковое заявление областного прокурора об изъятии у Краснова недвижимости и средств, эквивалентных её стоимости, поскольку учёный не предоставил доказательств его приобретения на законные доходы.

Стоит отметить, что в рамках расследования Владимир Краснов заключил досудебное соглашение с прокуратурой, дав показания на других участников правонарушения.

Руководителю ООО «Лимекс» (зарегистрировано в 2011 году, с 2022 года находится в процессе ликвидации) Игорю Иванову, а также заведующей аптекой НИИ туберкулёза Ирине Макаровой вменяется ч. 5 ст. 33, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (пособничество в превышении полномочий). Их уголовные дела ещё рассматриваются.

В отношении Владимира Краснова рассматривается ещё одно уголовное дело по части 4 ст. 160 УК РФ («Растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере») – за растрату средств на сумму более 1,6 млн руб. Дело было заведено в июле 2021 года. По нему вынесли приговор бывшему главбуху НИИ Елене Гузиенко, ей назначено наказание в виде условного срока заключения на 2,5 года.