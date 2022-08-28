33-летняя экс-бизнес-леди и московский предприниматель будут избираться в мэры Красноярска

Ещё два кандидата подали документы на выборы мэра Красноярска — генеральный директор московского предприятия Роман Мошенсон и бывшая предпринимательница Анжела Дунаева. Сейчас на участие в избирательной процедуре зарегистрировано семь человек.

О регистрации новых кандидатов на выборы мэра Красноярска сообщили в городском совете депутатов.

По данным информационной системы «СПАРК», Роман Мошенсон является учредителем и генеральным директором компании «Мошенсон Групп», зарегистрированной в Москве в 2004 году. Предприятие специализируется на складировании и хранении, его чистая прибыль в 2021 году составила 600 тыс. руб.

Анжела Дунаева родилась в 1989 году. В 2013 году она зарегистрировала ИП, в рамках которого занималась физкультурно-оздоровительной деятельностью, а также розничной торговлей, арендой и управлением имуществом, оказанием медицинских и парикмахерских услуг. В конце 2020 года индивидуальное предприятие было ликвидировано.

Напомним, что сейчас на участие в выборах мэра Красноярска зарегистрировано семь человек. Это также пенсионер Алексей Полковников, фермер Алексей Герич, управляющий несколькими городскими ТСЖ Михаил Пашин, сотрудник краевого управления МВД Александр Шестаков и политтехнолог Алексей Аксютенко. Кроме того, неофициально основным кандидатом на пост главы города считается вице-мэр Владислав Логинов, пока он документы в избирком не подал.

Выборы мэра Красноярска пройдут в сентябре после прохождения кандидатами конкурса. В конкурсную комиссию, согласно местному законодательству, войдут пять человек от губернатора региона и пять – от городского совета. Бывший глава города Сергей Ерёмин покинул свой пост в июле, он перешёл на работу в краевое правительство на должность вице-губернатора по развитию муниципалитетов.