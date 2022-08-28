Новый вольер для гималайских медведей открыл Новосибирский зоопарк в день своего юбилея

В воскресенье, 28 августа, в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило проходит праздник в честь 75-летия учреждения. В рамках торжественных мероприятий в зверинце официально открыли новый вольерный комплекс для бурых и гималайских медведей.

В открытии вольерного комплекса приняли участие директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило, и.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков, заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Валерий Шрейдер, мэр областного центра Анатолий Локоть и вице-мэр Анна Терешкова.

К юбилею зоопарка его главе Андрею Шило Анатолий Локоть вручил почётную грамоту и миллион рублей на приобретение, по словам градоначальника, нового «комплекса». Как позже сообщили в департаменте культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска, эти средства поступят на создание в зоопарке собственного ветеринарного отделения и его оснащение. Кроме того, Валерий Шрейдер от имени министерства подарил руководителю зверинца ёлку, которая может быть посажена в день 75-летия учреждения в качестве символа нового отсчёта времени.

В день юбилея на территории зверинца проходят праздничные мероприятия для детей и взрослых, среди них – шоу-программа от новосибирских артистов и творческих коллективов, розыгрыши и конкурсы, также развёрнуты локации с мастер-классами. В 18 часов в зоопарке начнётся вечерняя развлекательная программа, которая завершится большим юбилейным парадом в 21.30 и лазерным шоу.

Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило был создан на базе первого в Сибири зоологического сада, который появился в Новосибирске на улице Гоголя в 1947 году. Долгое время он был единственным зверинцем на территории от Урала до Дальнего Востока. В его коллекцию входили 34 вида млекопитающих и 20 видов птиц.

Сейчас в Новосибирском зоопарке насчитывается почти 800 видов животных, всего его питомцев более 12 тыс. Более 500 представленных в зоопарке видов занесены в международную красную книгу, а также в красные книги России и Новосибирской области. Коллекции представителей семейства кошачьих и куницеобразных, собранные в зверинце, считаются одними из лучших в мире.

Напомним, весной текущего года стало известно о планах Новосибирского зоопарка построить на своей территории гостиничный комплекс и канатную дорогу над вольерами африканских животных.