Эксперт сообщил о сокращении производства зерна в Сибири в 2022 году

Производство зерновых культур в сибирских регионах может сократиться до 7%, сообщил на форуме «Зерно в Сибири», который прошёл 26 августа в Барнауле, директор аналитического центра «Прозерно» Владимир Петриченко. При этом в Уральском и Южном федеральных округах эксперт прогнозирует тенденцию к увеличению сбора зерна.

По словам Владимира Петриченко, в 2021 году в Сибири было собрано 17,5 млн тонн зерна в чистом виде.

«В этом году это будет примерно минус 7%. Это ниже прошлого года примерно 16,2 млн тонны зерна», — цитирует Владимира Петриченко ТАСС.

Эксперт отметил, что снизится, в частности, уровень производства пшеницы. По его словам, если в 2021 году этот показатель составил 11,1 млн тонны, то в текущем он упадёт до 10,1 млн тонны, что меньше на 1 млн тонн.

При этом, по прогнозам Владимира Петриченко, в Уральском федеральном округе сбор зерна к концу года вырастет на 33% — до пяти миллионов тонн. Рекорд же по этому показателю в 2022 году должен поставить Южный федеральный округ.

Ранее эксперт сообщал, что общий валовый сбор зерна в России в 2022 году может составить 145 млн тонн, а экспортный потенциал – 55-56 млн тонн.

Напомним, что новосибирским аграриям в конце 2021 года выделялось 1,3 млрд руб. господдержки.