В Новосибирске объявили тендер на разработку проекта новой школы

Мэрия Новосибирска 26 августа объявила открытый конкурс на разработку проектной документации для строительства школы в Заельцовском районе. Начальная цена тендера – более 19 млн рублей.

Победитель конкурса на разработку проектной документации для возведения школы по ул. Кубовой, 100 в Заельцовском районе Новосибирска должен на участке площадью более 9 тысяч кв. м предусмотреть строительство здания непосредственно школы высотой 4 или 5 этажей с техническим подвалом. Учебное заведение должно быть рассчитано на 825 мест (с 1 по 11 классы) в одну смену. Кроме того, на земельном участке площадью 8474 кв. м необходимо будет спроектировать спортивный одно- или двухэтажный блок. Ориентировочный размер спортивного блока – 42×24 кв. м.

Помимо этого, проектировщики должны предусмотреть благоустройство и озеленение участка прилегающей территории, наружное освещение по периметру зданий и спортивных площадок. Также среди условий конкурса – проектирование двух въездов на территорию объекта (главный и хозяйственный) с автоматическими воротами и выводом управления на пост охраны школы и спортивного блока.

Окончание приема заявок на тендер – 13 сентября. Начальная цена – 19 309 275,02 рублей.

Напомним, в июле УФАС по Новосибирской области выявило нарушение закона о конкуренции со стороны регионального министерства цифрового развития и связи при проведении закупок.