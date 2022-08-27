Губернатор Новосибирской области 26 августа подписал постановление о реализации нового масштабного инвестиционного проекта (МИП) в Новосибирске. По условиям МИПа, землю застройщику мэрия передает без торгов, взамен он помогает городу решить вопросы с расселением жителей из ветхого и аварийного жилья.

Масштабный инвестиционный проект будет реализован в Ленинском районе Новосибирска по улице Титова. Инициатор проекта – «Специализированный застройщик ДСК КПД-Газстрой». Согласно условиям МИПа, мэрия предоставит застройщику земельный участок площадью 15 895 кв. м (виды разрешенного использования – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); подземные гаражи; автостоянки; магазины – объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м). Земля будет передана без торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта «Многоквартирный многоэтажный дом № 55 (по Генплану) по ул. Титова в Ленинском районе г. Новосибирска».

Застройщик в свою очередь обязуется реализовать МИП в течение 3 лет. За это время он должен построить многоквартирные дома общей площадью жилых помещений 14 870,30 кв. м. Не менее 892,22 кв. м компания передаст в собственность города Новосибирска для последующего расселения жителей из аварийных и подлежащих сносу домов.

По данным СПАРК Интерфакс, генеральный директор ООО «Специализированный застройщик ДСК КПД-Газстрой» – Александр Кромм, учредители Ярослав Голко (75%) и Евгений Покровский (25%). Ярослав Голко – бывший член правления Газпрома», экс-первый вице-президент «Гапромбанка», в 2020 году занимал 141 место в «Рейтинге миллиардеров Делового Петербурга». Состояние оценивалось в 5,1 млрд рублей. Основные активы: «КПД-Газстрой» и «НЗЛ Девелопмент». Евгений Покровский – зампредседателя комитета по строительству, ЖКК и тарифам Заксобрания Новосибирской области, совладелец компаний, входящих в «КПД-Газстрой».

В июле этого года стало известно, что по МИП возведут новый жилой комплекс в Ленинском районе Новосибирска.