В Новосибирске на улице Чаплыгина возводится клубный дом ALMOND – объект ГК «Расцветай». По замыслу авторов проекта, он должен стать одной из ярких премьер года в категории жилых комплексов бизнес-класса. Срок сдачи объекта – 1 квартал 2023 года.

В последнее время в Новосибирске построено и возводится много интересных проектов. Однако клубные дома и дома бизнес-класса – пока еще штучный товар на рынке недвижимости. Дело в том, что среди критериев для оценки этих объектов, помимо архитектурных решений, материалов, из которых выполнены несущие конструкции дома, есть такие, как расположение объекта, транспортная доступность и наличие развитой социальной инфраструктуры. Само понятие «дом бизнес-класса» предполагает целый комплекс возможностей, открывающихся будущему жильцу.

В Новосибирске серьезный дефицит свободных участков в центре города. Поэтому появление в центре объекта класса бизнес вызывает особый интерес. Речь пойдет о Дом ALMOND, который будет сдан уже в первом квартале 2023 года. Дом переменной этажности (7-8 этажей) строится на пересечении Чаплыгина и Каменской напротив отеля DoubleTree by Hilton. Он отвечает всем критериям бизнес-класса, начиная от местоположения и заканчивая количеством квартир. Рассмотрим каждый из критериев подробнее.

Локация. Дом ALMOND расположен в самом центре города. В шаговой доступности театры – от «Глобуса» до НОВАТа, – рестораны, кафе, салоны красоты. Недалеко одно из лучших медучреждений Новосибирска – поликлиника №1. Для семей с детьми – хороший выбор образовательных учреждений – несколько престижных школ, частные и муниципальные детские садики, развивающие и языковые центры, спортивные заведения.

Архитектура. Классический элегантный архитектурный стиль дома – образец эстетичной интеграции в городской ландшафт центра Новосибирска. ALMOND в переводе с английского – миндаль. Все архитектурные решения соответствуют названию – благородство, гармония, отсутствие кричащих цветов. Панорамное остекление, мрамор и керамогранит теплых оттенков в отделке фасада придают объекту благородный облик. Светлые пастельные оттенки используются и при оформлении мест общего пользования (МОПы). Мозаичная каменная плитка, дорогой керамогранит и другая отделка вместе с простором входных групп, как отмечают в ГК «Расцветай», подчеркивает класс проекта.

Планировка квартир. В ALMOND – 87 квартир. В доме застройщик использует интеллектуальный формат планировок. Что это значит? В разработке компоновки квартир применены принципы умного зонирования: выделение детской и родительской зоны, общего и приватного пространства, правильная эргономика комнат. Планировки предполагают вариативность организации пространства в зависимости от запросов семьи и сценариев проживания. Важным является то, что в квартирах рационально используется каждый метр: выделенные места для гардеробных и зон хранения, просторные кухни-гостиные и спальни с гардеробными.

В концепции клубного дома ALMOND множество эстетических решений, позволяющих наполнить жизнь эмоциями и впечатлениями. Увеличенные оконные проемы и высокие потолки от 3,3 м визуально делают пространство больше, наполняя квартиру воздухом и светом. Есть варианты с террасами. Здесь можно организовать локацию для отдыха и спорта, рабочий кабинет или зимний сад.

Отдельно нужно упомянуть входную группу. В домах бизнес-класса вы первым делом попадаете в фойе, отделанное материалами премиального уровня и ассоциирующееся с лобби респектабельных отелей. Лобби ALMOND – это импозантное место, где можно достойно принять деловых партнеров, выпить кофе с друзьями и так далее. Кроме того, лобби – это отличное место для знакомства с соседями. Здесь есть все предпосылки, что оно может перерасти в дружбу, так как не секрет, что сегодня многие покупают квартиры с расчетом, что будут жить в окружении людей, близких к ним по статусу, положению в обществе и мировоззрению.

Еще один немаловажный критерий дома бизнес-класса – защищенная придомовая территория. Строительство домов бизнес-класса и выше требует от застройщиков определенных вложений в общественное пространство и благоустройство прилегающих территорий, что могут позволить себе только крупные компании. Двор дома ALMOND – не исключение. Придомовая территория ухоженная и поделена на зоны: детскую игровую, зону для занятий спортом и зону спокойного отдыха.