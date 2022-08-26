В Новосибирской области возбудили дело о мошенничестве с федеральной землей

В Новосибирской области правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества с федеральной землей. Нарушения выявили на участке вблизи берега Бердского залива.

Прокуратура Бердска Новосибирской области выявила нарушения земельного законодательства при заключении договора купли-продажи находящегося в федеральной собственности участка. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, речь идет о земельном участке вблизи берега Бердского залива.

Ведомством установлено, что в 2014 году между юрлицом и территориальным управлением Росимущества в Новосибирской области был заключен договор купли-продажи земельного участка площадью 49 тыс. 729 кв.м. с кадастровой стоимостью около 5 млн рублей. Сделку заключили в связи тем, что ранее юридическое лицо зарегистрировало на участке право собственности на пять объектов недвижимости.

«В ходе проведения проверки установлено, что фактически на земельном участке какие-либо объекты недвижимости отсутствовали, в связи с чем земельный участок приобретен юридическим лицом незаконно», — сообщили в ведомстве.

Прокуратура направила материалы в орган предварительного расследования материалы для проведения уголовно-процессуальной проверки. По результатам рассмотрения следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что в Новосибирске директор местной компании получил условный срок за мошенничество с муниципальной землей. Фигурант дела незаконно зарегистрировал право собственности фирмы на земельный участок площадью свыше 7 тыс. кв.м.