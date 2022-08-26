Депутат Госдумы обратился в Генпрокуратуру из-за переизбрания осужденного главы района Новосибирской области

Депутат Госдумы Александр Хинштейн направил обращения Генпрокурору РФ и губернатору Новосибирской области по факту назначения Олега Конюка главой Убинского района региона. В конце 2021 года чиновник был признан виновным в незаконной охоте на лосей.

Председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн направил обращения Генпрокурору РФ Игорю Краснову и губернатору Новосибирской области Андрею Травникову в связи с назначением осужденного по делу о незаконной охоте Олега Конюка главой Убинского района. По мнению парламентария, соответствующее назначение — «дискредитация государства и органов власти».

Напомним, приговор по уголовному делу о незаконной охоте в отношении главы Убинского района Новосибирской области Олега Конюка и ряда лиц вынес Барабинский районный суд в декабре прошлого года.

По версии следствия, преступление было совершено в 2018 году. Фигуранты дела вступили в предварительный сговор, чтобы совершить незаконный отстрел животных на территории Убинского района. У участников были лицензии лишь на отстрел косуль, однако они, по предварительным данным следователей, добыли лосей.

Суд оштрафовал главу Убинского района Новосибирской области на 800 тыс. рублей и запретил ему охотиться в течение двух лет. В мае осужденные попытались обжаловать приговор суда, однако Новосибирский областной суд оставил апелляционные жалобы без удовлетворения.

В середине июня Конюк покинул пост главы района после рассмотрения местными депутатами вопроса о досрочном прекращении его полномочий. 23 августа чиновник был вновь избран руководителем районной администрации. Отмечалось, что за него проголосовали 17 депутатов из 17 присутствующих.

«Весь этот криминальный шлейф, однако, не помешал районным депутатам единогласно проголосовать за кандидатуру Конюка на пост главы района. Она также была поддержана и правительством области. <…> Считаю, что налицо — дискредитация государства и органов власти. Уголовники не могут и не должны руководить муниципалитетами!», — написал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Стоит добавить, что в 2018 году глава Убинского района Олег Конюк также попал под уголовное дело о превышении служебных полномочий, но был оправдан.