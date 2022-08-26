Первый Фестиваль научного и индустриального кино Сибири «Кремний» в рамках IX Международного форума технологического развития «Технопром-2022» проходит в Новосибирске 22-28 августа. Среди ключевых партнеров – фестиваль научно-популярного и исследовательского кино «Мир знаний» и учредившая его Киностудия им. М. Горького. Чем дышит кино о науке и ученых сегодня, рассказала в интервью «Континенту Сибирь» руководитель направления документального и научно-популярного кино Киностудии им. М. Горького АНАСТАСИЯ РЫЦИНА.

– Скажите, пожалуйста, как обстоят дела сейчас на киностудии Горького с документальным и научно-популярным кино, сколько проектов в работе?

– За последние два года у нас постоянно десятки проектов в разных стадиях производства: некоторые фильмы в процессе разработки идеи и написания сценария, другие в съемочном процессе, третьи монтируем, некоторые уже на этапе продвижения. Готовые фильмы успешно показывают себя на фестивальных смотрах, например, сейчас наши работы есть в конкурсных программах фестивалей «Окно в Европу», «Послание к человеку», «Флаэртиана». Часть фильмов успешно демонстрируется в онлайн-кинотеатрах «Окко», «Кинопоиск», Wink и других. И, конечно, мы рады, когда документальные фильмы выходят в широкий прокат.

– Расскажите об особо удачных работах, которые выстрелили в прокате и имеют успешную фестивальную историю.

– На студии есть несколько типов научно-популярных проектов. Среди публицистических фильмов, рассчитанных на массовую аудиторию, стоит отметить детский киножурнал «Хочу все знать» – это 60 серий на платформе «Кинопоиск» с высоким зрительским рейтингом. Несколько интересных проектов, рассчитанных на кинотеатральный прокат, находятся в стадии производства. Для кинотеатров важно, чтобы это было полноценное кино, обладающее художественной ценностью, авторским взглядом и киноязыком. Есть фильмы, которые мы завершили в этом году, сейчас они идут в фестивальном прокате. Например, картина «Родом из Вавилона» про историю синхронного перевода, которая была успешно показана в московском «Манеже» на выставке «Город для каждого» в рамках открытой программы «Центра документального кино», сейчас в Новосибирске, а в сентябре будет показана в Санкт-Петербурге. Надеюсь, новосибирской публике картина понравится. Важно, чтобы наше кино доходило до зрителей, наша глобальная цель – популяризация документального и научно-популярного кино.

– Организаторы «Кремния» выстраивают фестиваль в тесном содружестве с учеными СО РАН. Что касается производства – есть ли запрос на научно-популярное кино от научного сообщества и сферы образования?

– По опыту последних лет инициатива все-таки идет от киносообщества, продюсеров, режиссеров. Заинтересованы в создании просветительского контента и популяризаторы науки. Научные коллективы – особый мир. Ученые не всегда чувствуют, насколько он интересен аудитории и, к тому же, порой опасаются поверхностного подхода со стороны авторов фильмов. Чем больше качественных проектов мы будем делать, тем чаще ученые будут видеть, каким захватывающим, ярким, талантливым, интересным широкой аудитории может быть научно-популярное кино. Есть хороший пример диалога, фестиваль «Форма жизни» в Перми, организованный Киностудией им. М. Горького, – один из видных ученых стал героем фильма, другой вошел в состав жюри. Посмотрев фильмы из российской и международной программы, представители научного сообщества выразили желание помогать в создании новых проектов, сотрудничать с режиссерами. Это хорошая тенденция.

– В рамках «Кремния» работали три акселератора, участники которых взаимодействовали с учеными на всех этапах создания фильмов, от определения перспективных тем и промежуточной экспертизы до рейтинговой оценки результатов. В чем преимущества такого подхода?

– Для развития научно-популярного кино необходим диалог, в котором наука и киноиндустрия общаются, вместе ищут новый язык, актуальные темы, способы визуализации. Это взаимодействие обычно зарождается на фестивалях, в том числе на таких, как новосибирский «Кремний», на акселераторах, в творческих лабораториях.

– Есть ли в документалистике кино нехватка хороших идей и сценариев, на которую обычно жалуются режиссеры игрового кино?

– Нехватка оригинальных идей есть и в документально кино – не только российская, но и мировая проблема. Однако желание снимать есть, сужу об этом как член экспертной комиссии минкульта по неигровому кино: в год подается около пятисот заявок. Наша задача – развивать и поддерживать эти инициативы через систему лабораторий, питчингов, конкурсов. Это мотивирует и создает конкретную среду.

– Много ли заявок из регионов?

– Меньше, чем хотелось бы. Интересно работать с режиссерами из разных уголков страны, которые понимают проблемы региона, знают интересных людей. Киноиндустрия не может быть сосредоточена в одном городе. Нам хочется проводить съемки, искать темы в разных регионах, для этого в крупных городах нужна производственная база, чтобы не везти с собой из Москвы съемочную группу, оборудование. Тогда талантливые, успешные авторы не будут массово уезжать в Москву.

– По опыту первых фестивальных показов «Кремния» заметно, что у зрителей есть запрос на российские, сибирские фильмы актуальной тематики, на продуктивную общественную дискуссию. Согласны ли вы с этим?

– Согласна. Когда проходят фестивали и встречи с режиссерами, продюсерами, учеными, люди активно включаются в обсуждение. Это мы заметили и по опыту наших фестивалей «Форма жизни» в Перми и «Мир знаний» в Санкт-Петербурге.

– Как, на ваш взгляд, сделать документальное, научное кино по-настоящему популярным?

– Думаю, ничего нового не скажу, кроме того, что нужна реклама, но реклама более разъясняющая, раскрывающая уникальность каждого фильма. Зрителя надо поднять с дивана, для этого нужны нестандартные маркетинговые ходы. Чем больше фестивалей, интерактивных событий, тем интереснее для публики. Документальное кино должно перестать быть вещью в себе, зрелищем для узкого сообщества профессионалов. Важна и помощь государства на федеральном и региональном уровнях, сейчас минкульт открыл конкурс на поддержку проката документального кино. В этом году пять картин получили такую субсидию, есть возможность показать их по всей России с хорошей рекламой, событийными премьерами. Так, мы получили субсидии на прокат фильма режиссера Насти Тарасовой «Переправа» про соединяющий Россию и Китай мост через Амур в Благовещенске. Будет поддержан и прокат фильма «Ангелы Милы» о бывшей владелице модно империи, которая полностью изменила свою жизнь и занимается спасением альбиносов в Африке.

– Какую роль для вас играет фестиваль «Кремний»?

– Мы рады включиться в этот проект. Где, как не в Новосибирске, развивать научпоп! Это то место, где мы должны соединить наших режиссеров, производственный опыт с вашими научными мощностями, и, возможно, город станет крупной точкой на карте нашей страны по развитию научно-популярного кино.