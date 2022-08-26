800 спикеров из 60 регионов РФ и 70 соглашений: первые итоги «Технопрома-2022» в Новосибирске

Крупнейшее технологическое мероприятие в России – IX Международный форум технологического развития «Технопром-2022», организованный при поддержке правительства Новосибирской области, завершает свою работу. В этом году форум прошёл под основной темой «Технологический суверенитет и устойчивое развитие России».

Как напомнили в правительстве региона, в форуме приняли участие заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

По данным заместителя губернатора Новосибирской области Ирины Мануйловой, всего в форуме приняли участие порядка 800 спикеров из более чем 60 регионов России, подписано более 70 соглашений. Смешанный формат мероприятия – онлайн и офлайн – позволил привлечь к участию ведущих экспертов из Москвы и Санкт-Петербурга.

В этом году на «Технопроме» появились новые форматы работы. Так, впервые основная выставка форума была построена как диалоговая площадка с несколькими тематическими залами, что позволило участникам охватить все стенды. Основной из этих стендов был посвящён проекту СКИФ (Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов»), его оформили в форме кольца.

Напомним, что 30 станций СКИФа, которые появятся до 2030 года. Они фактически охватят все направления, важные для улучшения качества жизни и достижения независимости российской экономики.

Кроме того, на форуме был представлен стенд, созданный при участии российских компаний, занимающихся созданием отечественных цифровых платформ, а также стенды и площадки со стартапами школьников и студентов.

В рамках «Технопрома» также прошли мероприятия-спутники форума, в том числе Сибирская Венчурная Ярмарка, форумы «Трансфер технологий» и «Наука будущего – наука молодых».

Также в рамках форума впервые прошёл съезд работников образования Новосибирской области и заседание Координационного совета при губернаторе региона по вопросам развития высшего образования.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказал в фотоснимках, как прошёл третий день международного технологического форума «Технопром-2022».