В Красноярске экс-начальник отдела полиции пойдет под суд за превышение полномочий

В Красноярском крае бывший начальник отдела полиции предстанет перед судом по делу о превышении полномочий с угрозой насилия. Сотрудник ведомства воспользовался служебным положением для помощи знакомому с возвратом долга.

В Красноярском крае правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела полиции (ОП) №9 МУ МВД России «Красноярское». Его обвинили в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю.

По версии следствия, в начале текущего года к обвиняемому обратился знакомый с просьбой оказать ему помощь в возврате долга в размере более 3,5 млн рублей и автомобиля, переданного должнику для ремонта. Полицейский дал согласие на просьбу и принял от своего знакомого заявления о совершении в отношении него мошеннических действий, после чего дал указание подчиненным об изъятии находившегося у должника в пользовании автомобиль в счет возврата долга.

3 марта сотрудники ведомства при помощи эвакуатора транспортировали автомобиль к отделу полиции. При этом транспортное средство принадлежало на праве собственности другому мужчине. В тот же день должник был доставлен в полицейский участок.

«Обвиняемый, пояснив, что он является начальником отдела полиции, явно превышая свои должностные полномочия, высказал в адрес должника угрозу причинения вреда жизни и здоровью, после чего потребовал написать расписку прошедшим числом, обязывающую должника вернуть его знакомому всю сумму денежных средств до 27 марта 2022 года», — указано в сообщении ведомства.

Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Экс-сотрудника ведомства обвинили в совершении преступления по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с угрозой применения насилия).

Напомним, ранее в Красноярске суд взыскал более 1 млн рублей с бывшего полицейского за незаконное распространение персональных данных граждан.