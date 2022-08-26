Более 1,3 млрд рублей направят власти на реконструкцию школы в Новосибирске

В Новосибирске объявили конкурс на выполнение работ по реконструкции здания школы №57 в Дзержинском районе города. Стоимость работ превысит 1,3 млрд рублей.

Информация о проведении конкурса по реконструкции школы №57 по улице Авиастроителей, 16 в Дзержинском районе размещена на сайте госзакупок 25 августа, данные о закупке опубликовал департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска.

Напомним, здание образовательного учреждения было признано аварийным и закрыто для эксплуатации летом 2018 года. В том же году городские власти приняли решение о необходимости реконструкции школы. Первый этап реновации образовательного учреждения начался в середине июня текущего года, он включает снос здания, вынос коммуникаций, а также нулевой цикл возведения нового строения.

В дальнейшем школу планируется реконструировать, создав новые места для учащихся. Так, расчетная мощность учреждения составит 825 учащихся, в нем намерены разместить, в частности, зал хореографии, школьный музей, кабинеты дополнительного образования, в том числе робототехники, медиацентра и другое.

Согласно документам, победитель конкурса подрядчик проведет работы по реконструкции школы №57 с увеличением объема. В ведомость объемов конструктивных решений и комплексов работ входят работы по подготовке территории, устройству фундаментной плиты, стен, колонн, перекрытий 1-4 этажей и другое. Планируются работы и по монтажу окон, витражей, устройству тепловых сетей.

«Результатом выполненной работы по контракту является реконструированный объект, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации», — указано в документах.

Выполнить работы по контракту необходимо до 2 декабря 2024 года, начальная цена контракта составляет более 1,3 млрд рублей. Источником финансирования выступают средства бюджета Новосибирска на 2022-2024 финансовые годы, в том числе субсидии из областного бюджета.