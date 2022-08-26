Более 600 наград, 20 автомобилей и праздничные концерты получили горняки «Кузбассразрезугля» ко Дню шахтёра

На предприятиях АО «УК «Кузбассразрезуголь» (принадлежит сырьевому комплексу УГМК) проходят торжественные мероприятия в честь Дня шахтёра. К своему профессиональному празднику сотрудники компании получили более 600 ведомственных, областных и корпоративных наград, а также автомобили.

Как рассказали в угольной компании, в этом году «Кузбассразрезуголь» стал победителем конкурса «Кузбасс – угольное «сердце» России». Предприятие получило награду в номинации «Технология года» за создание цифровой многофункциональной системы безопасности на открытых горных работах.

Производственные итоги шахтерского года УК «Кузбассразрезуголь» подвела на Бригадирском и Торжественном приёмах, прошедших накануне праздника.

«Кузбассразрезуголь» – одна большая семья. Мы умеем стойко встречать вызовы глобальной экономики и при этом всегда оставаться на высоком пьедестале. Желаю нам всегда сохранять те традиции, которые заложили наши ветераны, создавшие основу для развития компании. Задача сегодняшнего коллектива – сделать компанию ещё более устойчивой, чтобы обеспечить успешный старт будущим поколениям», – сказала на торжественном собрании директор АО «УК «Кузбассразрезуголь» Елена Дробина.

Победителями УК «Кузбассразрезуголь» по итогам шахтерского 2021-2022 года стали: среди филиалов – Краснобродский угольный разрез, в номинации «горный участок» – участок №1-9 филиала «Бачатский угольный разрез», в номинации «лучшая автоколонна» – технологическая автоколонна №2 филиала «Талдинский угольный разрез», среди обогатительных фабрик компании – ОФ «Краснобродская-Коксовая» (Краснобродский угольный разрез).

Сотрудникам также вручили десять автомобилей Hyundai Solaris. Такими подарками «Кузбассразрезуголь» традиционно отмечает лучших горняков и бригадиров – победителей и призёров шахтёрского года.

Кроме того, награжденные коллективы получили кубки, дипломы, денежные премии и памятные подарки. С музыкальными поздравлениями для горняков выступили коллективы Сибири и артисты российской эстрады.

Обладателями ещё десяти новых автомобилей – «Лада Веста» стали лучшие работники ООО «Кузбассразрезуголь-Взрывпром» (входит в структуру УК «Кузбассразрезуголь»). В канун корпоративных торжеств предприятие отметило двойной праздник — День шахтёра и 20-летие с момента образования.

«Такими памятными подарками мы решили отметить самых опытных, профессиональных и уважаемых людей нашей компании, — рассказал генеральный директор ООО «КРУ-Взрывпром» Евгений Борисенко. – Они – костяк коллектива, его движущая сила и пример для молодёжи. Надеюсь, что в дальнейшем это станет традицией».

Завершатся праздничные мероприятия компании 27 августа в посёлке городского типа Краснобродский, где в честь 75-летия первенца открытой угледобычи в Кузбассе — Краснобродского угольного разреза – пройдут народные гуляния и выступления звёзд российской эстрады.