«А-Проперти» объединит управление угольными активами «Сибантрацит» и «Эльгауголь»

Компания бизнесмена Альберта Авдоляна «А-Проперти» объявила об объединении управления угольными активами «Сибантрацит» и «Эльгауголь» в единую компанию ООО «УК Эльга-Сибантрацит» (ЭЛСИ). Генеральным директором станет Александр Исаев, который на данный момент руководит юрлицами указанных активов.

О решении сообщается на канале компании в Telegram 26 августа.

В «А-Проперти» рассчитывают, что объединённое предприятие войдёт в первую тройку компаний на российском рынке. По данным владельца компании Альберта Авдоляна, в апреле текущего года добыча на Эльгинском месторождении превысила 2 млн тонн, что составило новый максимум месячной добычи на данном участке.

«Планомерный рост объемов производства и достижение новых рекордов продолжается с момента прихода на «Эльгу» новой команды. Теперь команде Александра Исаева предстоят ещё более серьезные вызовы», – цитируют в компании Альберта Авдоляна.

Как отмечалось ранее, крупнейшее угольное месторождение в стране Эльгинское Авдолян выкупил в горнодобывающей и металлургической компании «Мечел» и Газпромбанка.

Напомним, что в начале 2021 года группа «Аллтек» продала компании «А-Проперти» «Сибантрацит». При этом последний, согласно условиям сделки, сохранил независимость.

Также в июне текущего года ООО «Сибан Холдинг», совладельцем которого является ООО «А-Проперти Развитие» (70% доли, учредитель — АО «А-Проперти Холдинг»), стал основным соучредителем угольного разреза «Восточный» группы «Сибантрацит».

В холдинг «А-Прорерти» Альберта Авдоляна также входит Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК), приобретённая компанией в 2019 году — группа «А-Проперти» публично заявляла о намерении сформировать промышленный кластер в Якутии и на Дальнем Востоке.

Группа «Сибантрацит» занимает первое место в мире по производству и экспорту высококачественного антрацита UHG. Является крупнейшим в России производителем металлургических углей. В группу входят угольные компании Новосибирской области – АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный», а также производитель угля в Кемеровской области ООО «Разрез Кийзасский».

«Эльгауголь» владеет лицензией на пользование недрами Эльгинского месторождения, запасы которого, по оценке JORC, составляют 2,2 млрд тонн. За четыре месяца текущего года компания добыла 7,3 млн тонн угля.