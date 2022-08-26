В мэрии Новосибирска отказались от механизма концессии для установки сети «умных» остановок в городе. Как сообщили «Континенту Сибирь» в пресс-центре городской администрации, решение принято из-за снижения интереса со стороны предпринимателей к проекту «в новых экономических условиях».

Напомним, конкурс на право заключения концессии по созданию сети «умных» остановок в Новосибирске был объявлен в феврале текущего года, однако процедуру несколько раз продлевали, в том числе в конце июня.

В рамках концессионного соглашения в Новосибирске планировалось установить 210 остановок общественного транспорта двух типов: первый — 140 навесов, второй — 70 навесов с павильонами для оказания услуг дорожного сервиса. В комплектацию остановочного навеса планировалось включить разъемы для зарядки мобильных телефонов, доступ в Интернет и другое. Срок действия соглашения составляет 15 лет, обязательный объем инвестиций — не менее 395 млн рублей.

Как объясняли в городской администрации, решение о продлении конкурса было принято в связи со сложной экономической ситуацией и нестабильностью на рынке. Также сообщалось, что продлить срок приема заявок просил потенциальный участник конкурса.

На прошлой неделе конкурс по заключению концессии для установки «умных» остановок был признан несостоявшимся. На него не поступило ни одной заявки.

«Ввиду снижения интереса со стороны предпринимательского сообщества к данному проекту в новых экономических условиях, принято решение об отказе от механизма концессии. На сегодняшний день размещение на территории города Новосибирска остановочных навесов за счет частных инвестиций предполагается посредством заключения инвестиционных договоров», — сообщили «Континенту Сибирь» в пресс-центре мэрии Новосибирска.

По данным городских властей, реализация проекта предусматривает создание за счет инвестора в рамках одного договора одного павильона, поступающего в его собственность, и нескольких остановочных навесов, поступающих в муниципальную собственность Новосибирска.

«В настоящее время ведется работа, направленная на размещение остановочных павильонов в едином архитектурном стиле в рамках инвестиционных договоров», — уточнили в пресс-центре мэрии.

Стоит отметить, что в Омске торги по выбору концессионера «умных» остановок состоялись. Победителем конкурса стала компания «Капитал-Строй», основанная местным бизнесменом Виталием Ольшанским — учредителем официальных дилеров BMW, KIA и Hyundai.