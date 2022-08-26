Новосибирского чиновника уволили с поста из-за утраты доверия

Заместителя главы администрации Чановского района Новосибирской области уволили в связи с утратой доверия. В июне чиновник был приговорен к условному сроку по делу о взяточничестве.

Информация об увольнении чиновника опубликована в федеральном реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия. В список также вошли начальник и замначальника одного из районных ОМВД региона.

Согласно информации реестра, данные об увольнении замглавы администрации Чановского района Новосибирской области Андрея Тузова были размещены на сайте «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ» 25 июля текущего года. Причиной отстранения чиновника стали нарушения части 3 ст. 9 федерального закона «О противодействии коррупции» (обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений) и ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

Отметим, в июне суд вынес приговор замглавы района по уголовному делу о взяточничестве. По данным пресс-службы прокуратуры региона, чиновнику назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы условно за получение взятки на 930 тыс. рублей в виде автомобиля. Незаконное вознаграждение ему передали за неправомерное подписание документа. Экс-замглавы также лишили права на 5 лет занимать должности на муниципальной службе в системе органов местного самоуправления, связанных с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Кроме бывшего заместителя главы администрации Чановского района, в конце июня федеральный реестр пополнился сотрудниками одного из отделов регионального МВД. Речь идет о начальнике и замначальника ОМВД России по Сузунскому району ГУ МВД России по Новосибирской области.

Как сообщается в списке, начальник отдела ведомства Виталий Рубцов и заместитель начальника Дмитрий Кудрявцев были отстранены из-за нарушений требований ФЗ «О противодействии коррупции» в части порядка предотвращения и урегулирования конфликта интересов, а также ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в части конфликта интересов в органах внутренних дел.

Отметим, в мае стало известно о том, что первый заместитель начальника ГУФСИН по Новосибирской области попал в список госслужащих, уволенных из-за утраты доверия.