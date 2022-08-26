В новосибирском вузе создадут IT-академию

На базе Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ) откроется Академия производственной и преддипломной практик в сфере IT-технологий. Проект будет реализован в соответствии с трёхсторонним соглашением, которое вуз подписал на «Технопроме».

Соглашение о проведении научных и прикладных исследований и разработок СГУГиТ заключил с министерством цифрового развития и связи Новосибирской области и Институтом вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, сообщает пресс-служба университета 26 августа.

Договорённость подразумевает разработку и реализацию образовательных программ в сфере IT-технологий и программирования и апробацию соответствующих методик. Одним из проектов в рамках решения этих задач станет Академия производственной и преддипломной практик, которую планируется проводить на базе вуза.

«Предметом нашей совместно работы станет создание совместных научных творческих коллективов и совместное участие в международных и российских грантах и проектах», — привели в пресс-службе СГУГиТ слова ректора Александра Карпика.

Как подчеркнул Александр Карпик, запланированная работа направлена на внедрение новых научно-технических проектов в IT-индустрию на уровне страны.

Кроме того, в соответствии с соглашением в университете будут проводить научные и прикладные исследования в области математического моделирования, а также решать прикладные задачи в сфере IT-технологий для нужд региона.

Напомним, накануне на форуме «Технопром-2022» Новосибирская область подписала ряд соглашений в сфере реализации «цифровых» проектов на территории региона.