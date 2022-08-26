Новосибирского депутата будут судить за покупку наркотиков

Против депутата Буготакского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области от партии «Пенсионеры – за достойную жизнь» Романа Янова возбуждено уголовное дело – по данным правоохранителей, он приобрёл в Германии запрещённое вещество.

Уголовное дело в отношении депутата поступило в Калининский районный суд 24 августа. Оно возбуждено по ч.3 ст. 229.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), ч.3 ст.30 и ч.2 ст. 228 УК РФ (покушение на приобретение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).

В соответствии с законодательством за правонарушения по этим статьям предписывается наказание до 20 лет лишения свободы.

По данным суда, 4 февраля Роман Янов заказал в интернете наркотическое средство 1V-LSD весом не менее 0,0055 граммов, заплатив 206,70 евро — это эквивалентно 18 758,03 рублям. Депутат намеревался получить заказ на почте в Новосибирске, куда он был отправлен из Германии. Однако 7 июня Янова опередили сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Новосибирской таможни. Они изъяли запрещённое вещество в почтовом отделении и задержали народного избранника.

Судебное заседание по уголовному делу назначено на 6 сентября.

Роман Янов стал депутатом Совета депутатов Буготакского сельсовета в шестом созыве, он избран по многомандатному округу №1 в сентябре 2020 года.

Ранее сообщалось о том, что осужденный за незаконную охоту экс-глава Убинского района Новосибирской области избран на новый срок.