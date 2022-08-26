АО «УК «Кузбассразрезуголь» поздравляет с Днем шахтера

Уважаемые коллеги!

В этом году мы отмечаем сразу несколько значимых юбилеев: 300 лет исполняется российской угольной отрасли, 75 лет — открытой добыче угля в Кузбассе и 75 лет — нашему главному празднику, Дню шахтера. Недаром День шахтера стал одним

из первых профессиональных праздников, установленных в суровые послевоенные годы. Это дань уважения мужеству людей, выбравших для себя сложное и опасное дело — добывать из земных недр горючий камень, и огромной значимости угольной отрасли для продолжения развития и укрепления могущества страны.

Еще в годы войны Кузбасс взял на себя всю тяжесть и ответственность

за обеспечение страны энергетическим и коксующимся углем, и по сей день остается главным угольным бассейном России. В послевоенные годы, когда потребность страны в кузнецком угле не только не ослабла, но и усилилась, кузбассовцы начали осваивать новое для себя направление — добычу каменного угля открытым способом.

Лишь в памяти первопроходцев кузбасских карьеров и на редких кадрах хроники остались первые маломощные экскаваторы и трехтонные грузовики. Сегодня вскрышу и добычу обеспечивают мощные современные машины, способные зачерпнуть за раз более 30 «кубов» или вывезти более 300 тонн горной массы,

а на предприятиях работают высокопроизводительные обогатительные комплексы, позволяющие получать продукцию высокого качества. Что осталось неизменным — это то, что добычей угля по-прежнему занимаются люди, по-настоящему преданные своему непростому делу, готовые вкладывать в него не только знания, умения, навыки, но и душу. Главная горняцкая традиция — работать на совесть и с полной ответственностью — передается у нас из поколения в поколение.

В этот праздник желаю всем угольным предприятиям и их коллективам ритмичной и безаварийной работы, успешного решения всех важных задач, динамичного развития, позитивных перспектив и больших достижений.

Здоровья и счастья вам и вашим семьям, уважаемые коллеги!

Е. А. Дробина,

Директор АО «УК «Кузбассразрезуголь»