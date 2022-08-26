С какими результатами угольная отрасль подошла к Дню шахтера?

Угольная отрасль готовится отмечать профессиональный праздник в условиях неопределенности. С одной стороны, цены на уголь, которые начали активно расти с осени прошлого года и достигли исторического максимума в $420 в июне, по-прежнему остаются на высоком уровне. В результат мы видим хорошие финансовые показатели компаний в отчетах за первое полугодие. С другой — российский уголь поставляется в Индию и другие страны со значительным дисконтом, что снижает доходность. А эмбарго со стороны Евросоюза вынуждает компании сокращать добычу и искать альтернативные рынки сбыта, что не так просто, отмечают эксперты.

По данным министерства угольной промышленности Кузбасса, за семь месяцев текущего года региональными участниками рынка добыто 125,7 млн тонн угля (–8,6%). При этом снижение темпов производства только набирает обороты. В июле добыча сократилась на 20,8%, до 16 млн тонн. Остатки угля на складах, напротив, растут. Экспортные поставки конечным потребителям сократились за январь-июль до 68,8 млн тонн (–12,3 млн тонн к уровню 2021 года).

В начале июня власти Кузбасса прогнозировали уменьшение годовых объемов добычи в регионе на 5–7% от показателя 2021 года, который составляет 243,1 млн тонн. Однако эти цифры могут быть еще скорректированы. Тревожная информация на днях поступила из областного минуглепрома. Там сообщили, что из-за переориентации грузопотоков угля в восточном направлении, а также существенного ограничения пропускной способности Восточного полигона приостановлена угледобыча на разрезе «Кузнецкий Южный», разрезе «Задубровский Новый», разрезе «Киселевский», АО «Поляны».

Планы бизнеса скорректировал рынок

При этом еще в начале года компании наперебой сообщали о планах по увеличению добычи на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры. Так, например, кузбасский «Стройсервис» анонсировал в текущем году рост добычи на 26%, до 21 млн тонн. Однако за семь месяцев компания показала результат, близкий к уровню 2021-го: 9 млн тонн против 9,3 млн тонн годом ранее. В июле предприятия «Стройсервиса» произвели 1,08 млн тонн, хотя, например, за март объем производства составила 1,4 млн тонн.

Распадская угольная компания (РУК) планировала произвести порядка 25 млн тонн по итогам года. Вместе с тем в середине августа гендиректор РУК Андрей Давыдов заявлял, что добыча ожидается на уровне 23 млн тонн, а за семь месяцев показатель составил всего 10,1 млн тонн, что на 13% ниже уровня прошлого года. В июне на выставке «Уголь России и Майнинг» министр угольной промышленности Кузбасса Олег Токарев также отмечал, что за первые четыре месяца объемы производства сократили «СУЭК-Кузбасс», «Новая горная угольная компания» (бывший «Сибуглемет») и «СДС-Уголь».

В поисках новых рынков

С 10 августа в ЕС начал действовать запрет на импорт угля из России. По оценкам Еврокомиссии, эмбарго затронет четверть всего российского угля. Экспорт кузбасского угля в страны Евросоюза в 2021 году, по данным регионального Минуглепрома, был равен 36,3 млн тонн (около 29% от общего экспорта кузбасского угля).

В настоящее время структура сбыта угольных компаний на фоне санкций уже претерпела значительные изменения. В частности, в отчете РУК за первое полугодие отмечается, что компанией проводится адаптация экспортных каналов к текущим условиям.

«Активно развивается рынок Индии, европейские экспортные потоки перераспределяются на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Проводится переориентация на российских поставщиков, а также поиск альтернатив за рубежом», — говорится в отчете.

В нем также отмечается, что на экспортных направлениях возникают трудности в части логистики и взаимодействия с потребителями. Кроме того, в России происходит снижение спроса на угольную продукцию со стороны металлургов.

Вместе с тем, по данным регионального минуглепрома, за семь месяцев большая часть отгрузок железнодорожным транспортом пришлась все-таки на западное направление.

Заместитель генерального директора ИПЕМ Александр Григорьев в беседе с «Континентом Сибирь» отметил, что закрытие европейского рынка для российского угля, конечно, нельзя обозначить как «невелика потеря», поскольку в 2021 году примерно четверть российского экспорта пришлась на страны Европы.

«С другой стороны, для производителей угля рынок ЕС с каждым годом становился все более «токсичным»: уголь с нарастающей силой подвергался необоснованным нападкам и дискриминации со стороны «зеленого» лобби. В долгосрочной перспективе Европа все равно отказалась бы от использования привозного угля в энергетике.

Просто для наших угольщиков будущее наступило уже сегодня. Что дальше? Мы будем расширять свое присутствие на «неидеологизированных» и растущих рынках: Азиатско-Тихоокеанский регион, страны Северной Африки, Турция. Безусловно, это потребует дальнейшего развития железнодорожной и портовой инфраструктуры», — сказал Александр Григорьев.

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в разговоре с «Континентом Сибирь» обратил внимание на тот факт, что экспорт угля из России в Европу со второй половины апреля колебался вокруг уровня 52 тыс. тонн в сутки, что на 29% ниже среднего уровня января-марта 2022 года и на 49% ниже апреля-июля 2021-го.

«Но на место Европы приходит Азия. По данным Kpler, Китай закупил у России 4,72 млн тонн угля в июне и 4,57 млн тонн в мае. В январе и феврале было 3,12 млн тонн и 2,61 млн тонн. Индия в июне закупила 1,16 млн тонн, а в мае — 836 тыс. тонн.

Аналитики Kpler также указывают, что импорт российского угля увеличила Турция, которая в июне ввезла 1,81 млн тонн, что является максимальным показателем за месяц начиная с 2017 года», — приводит данные эксперт.

При этом, по мнению Дмитрия Журавлева, есть ряд сдерживающих факторов для переориентации выпадающих из-за эмбарго ЕС объемов. В первую очередь, это ограниченные возможности логистики.

Высокие цены

Одним из поводов для оптимизма для угольной отрасли сегодня являются высокие цены за топливо. В Современном Аналитическом Агентстве сообщили «Континенту Сибирь», что на минувшей неделе наблюдался рост спотовых цен (цен при условии немедленной оплаты и поставки) энергетического угля в Европе почти до $400 за тонну на фоне ралли на рынках газа и электроэнергии. Это близко к историческим максимумам, которые были зафиксированы в июне на уровне $420 за тонну и марте, когда стоимость угля в ЕС достигала $417.

Благоприятная рыночная конъюнктура стала причиной хороших финансовых результатов компаний. Например, выручка Распадской угольной компании в первом полугодии составила $1,691 млрд, что на $1,008 млрд выше, чем в первом полугодии 2021 года, говорится в отчете РУК. Показатель EBITDA увеличился до $1,054 млрд по сравнению с $310 млн в первом полугодии 2021-го.

По мнению экспертов, даже несмотря на тот факт, что на рынок Индии и других стран Россия вынуждена поставлять уголь с дисконтом, чтобы эффективнее конкурировать с другими поставщиками, такими как ЮАР, Австралия и Колумбия, высокие цены на топливо хотя и снижают доходность, но все равно делают торговлю выгодной.

При этом цены, по мнению экспертов, останутся на сегодняшнем уровне до конца года. Это позволит бизнесу нивелировать возросшие затраты на логистику и увеличившуюся себестоимость угля.