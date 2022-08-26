С какими результатами угольная отрасль подошла к Дню шахтера?

Уголь ушел в минус: почему кузбасские компании сокращают добычу?

Вера Фатеева
 
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Фото из архива "Континента Сибирь"

Угольная отрасль готовится отмечать профессиональный праздник в условиях неопределенности. С одной стороны, цены на уголь, которые начали активно расти с осени прошлого года и достигли исторического максимума в $420 в июне, по-прежнему остаются на высоком уровне. В результат мы видим хорошие финансовые показатели компаний в отчетах за первое полугодие. С другой — российский уголь поставляется в Индию и другие страны со значительным дисконтом, что снижает доходность. А эмбарго со стороны Евросоюза вынуждает компании сокращать добычу и искать альтернативные рынки сбыта, что не так просто, отмечают эксперты.

По данным министерства угольной промышленности Кузбасса, за семь месяцев текущего года региональными участниками рынка добыто 125,7 млн тонн угля (–8,6%). При этом снижение темпов производства только набирает обороты. В июле добыча сократилась на 20,8%, до 16 млн тонн. Остатки угля на складах, напротив, растут. Экспортные поставки конечным потребителям сократились за январь-июль до 68,8 млн тонн (–12,3 млн тонн к уровню 2021 года).

В начале июня власти Кузбасса прогнозировали уменьшение годовых объемов добычи в регионе на 5–7% от показателя 2021 года, который составляет 243,1 млн тонн. Однако эти цифры могут быть еще скорректированы. Тревожная информация на днях поступила из областного минуглепрома. Там сообщили, что из-за переориентации грузопотоков угля в восточном направлении, а также существенного ограничения пропускной способности Восточного полигона приостановлена угледобыча на разрезе «Кузнецкий Южный», разрезе «Задубровский Новый», разрезе «Киселевский», АО «Поляны».

Планы бизнеса скорректировал рынок

При этом еще в начале года компании наперебой сообщали о планах по увеличению добычи на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры. Так, например, кузбасский «Стройсервис» анонсировал в текущем году рост добычи на 26%, до 21 млн тонн. Однако за семь месяцев компания показала результат, близкий к уровню 2021-го: 9 млн тонн против 9,3 млн тонн годом ранее. В июле предприятия «Стройсервиса» произвели 1,08 млн тонн, хотя, например, за март объем производства составила 1,4 млн тонн.

Дробина Е. А.

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Распадская угольная компания (РУК) планировала произвести порядка 25 млн тонн по итогам года. Вместе с тем в середине августа гендиректор РУК Андрей Давыдов заявлял, что добыча ожидается на уровне 23 млн тонн, а за семь месяцев показатель составил всего 10,1 млн тонн, что на 13% ниже уровня прошлого года. В июне на выставке «Уголь России и Майнинг» министр угольной промышленности Кузбасса Олег Токарев также отмечал, что за первые четыре месяца объемы производства сократили «СУЭК-Кузбасс», «Новая горная угольная компания» (бывший «Сибуглемет») и «СДС-Уголь».

В поисках новых рынков

С 10 августа в ЕС начал действовать запрет на импорт угля из России. По оценкам Еврокомиссии, эмбарго затронет четверть всего российского угля. Экспорт кузбасского угля в страны Евросоюза в 2021 году, по данным регионального Минуглепрома, был равен 36,3 млн тонн (около 29% от общего экспорта кузбасского угля).
В настоящее время структура сбыта угольных компаний на фоне санкций уже претерпела значительные изменения. В частности, в отчете РУК за первое полугодие отмечается, что компанией проводится адаптация экспортных каналов к текущим условиям.

«Активно развивается рынок Индии, европейские экспортные потоки перераспределяются на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Проводится переориентация на российских поставщиков, а также поиск альтернатив за рубежом», — говорится в отчете.

В нем также отмечается, что на экспортных направлениях возникают трудности в части логистики и взаимодействия с потребителями. Кроме того, в России происходит снижение спроса на угольную продукцию со стороны металлургов.
Вместе с тем, по данным регионального минуглепрома, за семь месяцев большая часть отгрузок железнодорожным транспортом пришлась все-таки на западное направление.

Заместитель генерального директора ИПЕМ Александр Григорьев в беседе с «Континентом Сибирь» отметил, что закрытие европейского рынка для российского угля, конечно, нельзя обозначить как «невелика потеря», поскольку в 2021 году примерно четверть российского экспорта пришлась на страны Европы.

«С другой стороны, для производителей угля рынок ЕС с каждым годом становился все более «токсичным»: уголь с нарастающей силой подвергался необоснованным нападкам и дискриминации со стороны «зеленого» лобби. В долгосрочной перспективе Европа все равно отказалась бы от использования привозного угля в энергетике.

Просто для наших угольщиков будущее наступило уже сегодня. Что дальше? Мы будем расширять свое присутствие на «неидеологизированных» и растущих рынках: Азиатско-Тихоокеанский регион, страны Северной Африки, Турция. Безусловно, это потребует дальнейшего развития железнодорожной и портовой инфраструктуры», — сказал Александр Григорьев.

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в разговоре с «Континентом Сибирь» обратил внимание на тот факт, что экспорт угля из России в Европу со второй половины апреля колебался вокруг уровня 52 тыс. тонн в сутки, что на 29% ниже среднего уровня января-марта 2022 года и на 49% ниже апреля-июля 2021-го.

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«Но на место Европы приходит Азия. По данным Kpler, Китай закупил у России 4,72 млн тонн угля в июне и 4,57 млн тонн в мае. В январе и феврале было 3,12 млн тонн и 2,61 млн тонн. Индия в июне закупила 1,16 млн тонн, а в мае — 836 тыс. тонн.

Аналитики Kpler также указывают, что импорт российского угля увеличила Турция, которая в июне ввезла 1,81 млн тонн, что является максимальным показателем за месяц начиная с 2017 года», — приводит данные эксперт.

При этом, по мнению Дмитрия Журавлева, есть ряд сдерживающих факторов для переориентации выпадающих из-за эмбарго ЕС объемов. В первую очередь, это ограниченные возможности логистики.

Высокие цены

Одним из поводов для оптимизма для угольной отрасли сегодня являются высокие цены за топливо. В Современном Аналитическом Агентстве сообщили «Континенту Сибирь», что на минувшей неделе наблюдался рост спотовых цен (цен при условии немедленной оплаты и поставки) энергетического угля в Европе почти до $400 за тонну на фоне ралли на рынках газа и электроэнергии. Это близко к историческим максимумам, которые были зафиксированы в июне на уровне $420 за тонну и марте, когда стоимость угля в ЕС достигала $417.

Благоприятная рыночная конъюнктура стала причиной хороших финансовых результатов компаний. Например, выручка Распадской угольной компании в первом полугодии составила $1,691 млрд, что на $1,008 млрд выше, чем в первом полугодии 2021 года, говорится в отчете РУК. Показатель EBITDA увеличился до $1,054 млрд по сравнению с $310 млн в первом полугодии 2021-го.

По мнению экспертов, даже несмотря на тот факт, что на рынок Индии и других стран Россия вынуждена поставлять уголь с дисконтом, чтобы эффективнее конкурировать с другими поставщиками, такими как ЮАР, Австралия и Колумбия, высокие цены на топливо хотя и снижают доходность, но все равно делают торговлю выгодной.

При этом цены, по мнению экспертов, останутся на сегодняшнем уровне до конца года. Это позволит бизнесу нивелировать возросшие затраты на логистику и увеличившуюся себестоимость угля.

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