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Ещё один сибирский регион определился с масочным режимом
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Новый селекционно-семеноводческий центр создадут в Новосибирской области
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Впервые с марта в Новосибирской области выявили более 490 случаев COVID-19
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Суд продлил арест экс-главе заказчика проекта метро в Красноярске
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Новосибирская область подписала четыре соглашения о развитии информационных технологий
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В регионе Сибири вернули масочный режим в медучреждениях из-за COVID-19
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Глава фирмы пойдет под суд за хищение 5 млн рублей у аэропорта «Норильск»
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Установку для лечения рака с отечественными комплектующими от ИЯФ СО РАН поставят в федеральном медучреждении в 2024 году
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В футбольном клубе «Новосибирск» сменилось руководство
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Новосибирская область активно расширяет сотрудничество со странами БРИКС
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Названы новосибирские лицеи и гимназии, где готовят будущих студентов лучших вузов России
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В Кузбассе установили памятник погибшим на «Листвяжной» горнякам
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На маршруте №96 в Новосибирске появятся новые автобусы
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Билайн на «Технопроме» присоединился к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта
Научный сотрудник
Генеральный директор «Авито»
Директор ПАО «Национальная Cеть Доступных Кофеен «Подорожник»»
Первый заместитель председателя Заксобрания Новосибирской области
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