Специально для Вас. Дилеры, независимые СТО или «гаражи»: в чьи руки перейдет рынок сервиса автомобилей?

Александр Резников
 
Дилеры или независимые СТО: куда отдать автомобиль на обслуживание?
Фото из архива "Медведь Холдинга"

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